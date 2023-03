Fuga e inseguimento di uno straniero con due chili di cocaina in auto: in azione i carabinieri di Tarquinia

Inseguimento di un fuggitivo e sequestro di 2 chilogrammi di cocaina. E' il risultato di un intervento, ieri pomeriggio, dei carabinieri di Tarquinia. La pattuglia ha notato, nella zona commerciale un’autovettura che proveniva dallo svincolo dell'autostrada, guidata da un uomo sospetto. Quando i militari hanno intimato al conducente di fermare la vettura, l'uomo alla guida si è dato alla fuga.

La pattuglia in auto si è quinid messa all'inseguimento per fermare la macchina in fuga,che nel frattempo si era infilata in una strada a senso vietato. Alla barriera di San Giusto l’uomo è sceso per continuare la fuga a piedi per le vie del centro. Ma grazie alla visione immediata delle telecamere di sorveglianza, l'uomo è stato individuato e poi raggiunto e fermato dai carabinieri.

Scattato l’allarme altri colleghi dell'Arma si sono portati dove era stata lasciata l'auto in fuga. Dal controllo sono saltati fuori circa 2 chilogrammi di cocaina. Per il fuggitivo, un cittadino nordafricano, è quindi scattato l’arresto.