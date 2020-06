Tarquinia: aperta al transito la bretella sul ponte del Mignone lungo l'autostrada Tirrenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La complanare che attraversa il ponte del fiume Mignone a Tarquinia è realtà. Ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo tratto della bretella che costeggia l’autostrada Tirrenica, dove permetterà il flusso veicolare locale che collega la cittadina del litorale alla località Farnesiana.Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, il presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi, l’amministratore delegato di Sat Mario Bergamo, agricoltori, associazioni e comitati locali. Un’opera che ha visto nel palazzo comunale la firma di un protocollo d’intesa che prevede la presa in carico “provvisoria” delle complanari da parte del Comune di Tarquinia.L’amministrazione avrà 45 giorni di tempo per verificare tutte le eventuali criticità delle opere realizzate che saranno segnalate a Sat, la quale avrà sei mesi di tempo per effettuare eventuali migliorie.«Oltre la bella notizia dell’assegnazione delle tre vele da Legambiente – dichiara il sindaco Giulivi – con l’apertura di questa complanare è un altro segnale positivo di quello che stiamo facendo. Gli agricoltori ne avevano bisogno per molte situazioni legate ai prossimi raccolti. Un’attività, questa, che deve camminare insieme al turismo. Spero – conclude il primo cittadino - che arrivino molti turisti sulla nostra costa, perché è uno dei territori più belli del Lazio».La nuova opera permetterà dunque di raggiungere alcune zone residenziali e agricoli in sicurezza. «Si è conclusa questa fase di realizzazione con la soddisfazione dell’amministrazione comunale e provinciale – ha aggiunto l’amministratore delegato di Sat, Mario Bergamo – che hanno atteso quest’opera per diversi anni ma che è stata realizzata in tempi necessari senza nessuno slittamento. L’opera sarà utilizzata essenzialmente dai residenti e consente inoltre l’attraversamento del fiume Mignone di mezzi pesanti, come quelli agricoli, che non possono percorrere l’autostrada».