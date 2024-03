Tarquinia, abbattuti quattro cavalli: giravano a ridosso dell'Aurelia, uccisi a colpi di arma da fuoco

Sono stati abbattuti i quattro cavalli che giravano nei pressi dell'Aurelia, a Tarquinia. Erano stati oggetto nei giorni scorsi di un'ordinanza del sindacl Alessandro Giulivi, vista la pericolosità della zona.

«Sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco i quattro cavalli che da qualche giorno vagavano nel territorio di Tarquinia in provincia di Viterbo». Lo comunica l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che, sgomenta, annuncia un’immediata richiesta di accesso agli atti per conoscere i dettagli della vicenda e del perché non si sia riusciti a catturarli, sedarli, e riportarli nel controllo del proprietario.



Sull'Aurelia transitano auto ad alta velocità e i cavalli rischiavano di provocare gravi incidenti. Da qui l'ordinanza del sindaco, che però autorizzava l'abbattimento solo come ultima ipotesi. A quanto ha appreso l’associazione animalista, dopo il tragico epilogo i corpi sono stati recuperati ieri da un’azienda specializzata.