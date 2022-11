Sabato 12 Novembre 2022, 05:15

Va in scena domani il delicato spareggio, in chiave salvezza, fra Taranto e Viterbese. Ma come vive la vigilia il doppio ex Daniele Goletti? «La vivo male - attacca sorridendo l’ex portiere delle due squadre - visto che entrambe hanno problemi di classifica. Viterbo è la città dove sono nato, ho militato 15 anni nella Viterbese prima come giocatore e poi come allenatore. Però Taranto è stata la città della mia consacrazione. Sono cresciuto nel Cagliari, con cui ho disputato anche diverse partite in serie A, però lì ero il dodicesimo. A Taranto sono stato per tre stagioni, dal 1985 all’88 trovandomi benissimo, disputando dei campionati da protagonista. Il primo anno abbiamo ottenuto la promozione in serie B, quello seguente ci siamo salvati nei famosi spareggi con Lazio e Campobasso».

Ma che ambiente troverà la Viterbese domani allo stadio Iacovone? «La squadra gialloblù troverà un ambiente caldo - riprende Goletti - come è tipico al sud. Ma Taranto è una piazza che vive di calcio, con dei tifosi che sono veramente legati alla loro squadra. Anche se ora credo che l’entusiasmo si sia un po’ affievolito, visto che in questi ultimi tempi hanno vissuto un po’ tra alti e bassi. A me questa cosa dispiace». Goletti segue abitualmente la Viterbese e quindi dà anche un giudizio sul suo rendimento in campionato.

«Vedo che la squadra stenta a trovare la continuità - dice - e a mio avviso, a partire dalla gara contro il Picerno, sono stati fatti dei cambi che poi non si sono rivelati buoni. Il pareggio sul campo della formazione lucana è stato ritenuto buono, ma lì la squadra avrebbe dovuto vincere. Poi sono arrivate le due partite in casa che hanno portato alla sconfitta con il Foggia e al pareggio di domenica scorsa, contro il Potenza. Una vittoria domenica sarebbe importante sia per la Viterbese che per il Taranto, perché oltre ai tre punti porterebbe anche morale ed entusiasmo».

Se un pareggio lascerebbe entrambe le squadre nel limbo, «una sconfitta sarebbe veramente difficile da digerire per tutte e due le formazioni, nonostante il Taranto abbia due punti in più in classifica. In caso di sconfitta - prevede Goletti - la Viterbese si troverebbe purtroppo in una situazione non semplice. È vero che le cose vanno meglio della passata stagione, quando la squadra terminò il girone di andata a 13 punti, però ci sarebbe da gestire una situazione psicologica non semplice in vista dei prossimi impegni».