Tanto Cile a Bassano Romano per ricordare padre Alceste Piergiovanni

C'era molto Cile ieri al Monastero di San Vincenzo a Bassano Romano per ricordare Padre Alceste Piergiovanni. Il sacerdote di Tuscania, morto nel 2003 e missionario nel paese Andino per 56 anni ha fatto adottare in Italia più di 1.200 bambini, diversi dei quali proprio a Tuscania e nella Tuscia. Tanti erano i ragazzi adottati da poco tramite l'Associazione Pro Icyc, portata avanti da persone che hanno continuato la missione di Padre Alceste dopo la sua morte. C'erano anche però molti adulti ora genitori che avevano conosciuto da bambini Padre Alceste proprio nell'Istituto di Quinta sede della sua missione. Genitori e bambini arrivati da Viterbo, Milano, Lucca, Firenze, Pesaro, Terni, Napoli e Roma hanno ricordato la figura di Padre Alceste insieme al suo amico Don Felice Poli che ha detto di lui "Chi ha donato tanta gioia, difficilmente sarà dimenticato".