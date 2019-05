Azienda idrica Talete, pignorati i conti correnti: effetto del decreto ingiuntivo del Comune: saltano gli stipendi

Ultimo aggiornamento: 18:44

Talete, pignorati i conti correnti. Il decreto ingiuntivo da 4,7 milioni inviato da palazzo dei Priori è giunto a destinazione e adesso per la società di gestione delle risorse idriche della Tuscia sono problemi seri.La vicenda è vecchia di anni, già l'amministrazione Michelini aveva tentato il recupero del credito, trattando con i vertici della spa, senza però riuscire a chiudere l'operazione. Si era parlato di possibili rateizzazioni in 10 o 20 anni, poi invece non se ne è fatto più nulla.La giunta lo scorso novembre ha deliberato di autorizzare il sindaco Giovanni Arena a conferire procura sa un legale per mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo. Adesso che il cerchio si è chiuso per Talete restano tante criticità su cui sarà necessario trovare una soluzione, a partire dal pagamento degli stipendi dei dipendenti.Con tutti i conti correnti bloccati infatti è impossibile muoversi, tutto questo all'indomani della nomina del nuovo consiglio d'amministrazione, frutto di un accordo politico tra centrosinistra e forze del centrodestra in provincia, ma senza la Lega.