Talete, il nodo bollette primo test per Parlato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il ricorso non mi preoccupa perché è infondato. Il problema sono le tensioni sottostanti. Ora è il momento di valutare se ci sono le condizioni per fare un buon lavoro in favore della collettività. Se così non fosse, ne trarrei le conseguenze». Salvatore Parlato è stato da poco rieletto presidente di Talete, durante un'assemblea dei soci tesissima, tanto che il centrodestra ha minacciato di impugnare di fronte al Tar la votazione. «Inizialmente si voleva andare a una condivisione, visto il rapporto pressoché paritetico tra le parti. Ma questo accordo è venuto meno e non so il perché, visto che non faccio politica. Il nodo è che le decisioni le devono prendere i soci e, se litigano, le decisioni si frantumano». E di scelte da fare ce ne sono parecchie. A partire dalla rimodulazione delle tariffe che sarà discussa oggi in consulta, quindi passerà in conferenza.«La proposta tariffaria - spiega il presidente - prevede un incremento per il 2019 mediamente di 15 euro a famiglia, che viene assorbito già a partire dal 2020». Questo aumento nel lungo periodo consentirà di tagliare le bollette. «Alla fine del 2023 la tariffa media per famiglia sarà di quasi 100 euro inferiore a quella che si avrebbe rispetto all'attuale profilo tariffario, grazie ai risparmi che potranno essere realizzati con gli investimenti che saranno effettuati in virtù dei finanziamenti che tale proposta consente di attivare. Nel quinquennio il risparmio medio per famiglia è di 200 euro». La palla sta in mano ai sindaci: se diranno no, l'incremento sarà maggiore perché imposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. «Il risparmio è maggiore perché l'attuale profilo tariffario dovrà comunque essere aggiornato se la proposta fatta da Talete non viene approvata. Tale aggiornamento comporterà un incremento dei costi di oltre 100 euro a famiglia nel quinquennio, ma l'eventuale bocciatura, con annessa richiesta di finanziamento all'Arera per 35 milioni, provocherà una maggiore spesa media per famiglia di oltre 300 euro nel quinquennio, 60 euro in più l'anno». Un finanziamento che verrà utilizzato per interventi contro le perdite e la potabilità. «Impiegando il 15% di tali risorse si spegnerebbe una quota di dearsenificatori grazie all'approvvigionamento di acqua priva di arsenico, con un risparmio annuo dei costi di gestione di 2 milioni».