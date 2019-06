Allarme del presidente: «Talete è un malato in rianimazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debiti per 30 milioni di euro, crediti verso gli utenti per 25 milioni. E un capitale sociale troppo scarno, pari a 400mila euro. «Il re ora è nudo: ai soci deciderne il destino: siamo un malato in rianimazione; se vogliamo avere un futuro, occorre ricapitalizzare». Il nuovo presidente, Andrea Bossola, alla prova di sindaci sgrana il rosario dei conti di Talete e mette tutti di fronte a una scelta: metterci i soldi o condannare il sistema ad andare in tilt. «Il livello delle perdite nella rete di Viterbo è stimabile tra il 50 e il 70%, in linea con la media nazionale. La particolarità è la spesa necessaria per produrre acqua potabile che, causa arsenico, è superiore alla norma. Anche i livelli dei consumi sono molto alti: tra i 200 e i 210 litri pro-capite al giorno», descrive Bossola. Servono investimenti per 100 euro ad abitante ogni anno. Rispetto agli utenti in carico, circa 200mila, significa 20 milioni annui per ammodernare la rete e garantire acqua pulita. «Considerando che in passato Talete non ha investito il necessario - continua il presidente - parliamo di almeno 100 milioni per il primo periodo. Ho cercato di sottolineare ai sindaci proprietari dell'azienda che, anche una volta rimesso in equilibrio l'aspetto finanziario, la stessa è strutturalmente incapace di fare investimenti perché non ha mai messo capitale proprio per avere accesso al credito». Per ottenere prestiti e investire, secondo Bossola occorre ricapitalizzare la società per 40 milioni. «I soci, ovvero i sindaci - continua - possono scegliere se mettere loro quelle risorse così che la società resti interamente pubblica, oppure rivolgersi ai privati che diventerebbero soci in base alle quote versate». Una scelta non imminente, ma che andrà fatta.Tra un mese, i sindaci incontreranno di nuovo Bossola. Intanto, Talete continuerà nel recupero dei crediti. Finora, i solleciti sono stati inviati per le morosità fino al 2017 (10 milioni da recuperare), poi si passerà alla storia recente (per un totale di 25 milioni). «Non staccheremo l'acqua alla signora anziana che ci deve 150 euro. Ma andremo a caccia dei furbi: visto che la morosità si ripercuote sulla tariffa, è un dovere anche verso gli utenti che hanno sempre pagato», conclude.