Venerdì 17 Marzo 2023, 05:45

Nell’ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), la Regione Lazio premia Viterbo con diciassette milioni duecentosessanta mila euro di investimenti.

Il Programma Lazio 2021-2027 vuole finanziare lo sviluppo delle aree urbane medie nell’ambito delle “Strategie Territoriali” che adotteranno un approccio integrato e multidisciplinare alla rigenerazione urbana, con un coinvolgimento attivo del Partenariato. “Questa è una pietra miliare di un processo che ci porterà a declinare un programma partecipato del patto civico, con la prospettiva di sviluppo della città di Viterbo – spiega la sindaca Chiara Frontini in conferenza stampa. Si tratta di un processo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, perché in questo Programma si parte dalla definizione delle strategie che nasceranno da un processo partecipato”.

Da qui, infatti, l’incontro di lancio del Partenariato locale previsto per il 21 marzo in Sala Regia, all’interno del quale si individueranno i singoli progetti per il FESR. “Il programma del FESR che parte dall’Unione Europea e arriva alla Regione Lazio prevede il finanziamento di una serie di interventi in più ambiti – prosegue l’Assessore Silvio Franco –, in particolare cinque: Innovazione e digitalizzazione, interventi in chiave ambientale, mobilità urbana e sostenibile, interventi in chiave sociale e, ovviamente, strategie territoriali, ambito per il quale lavoreremo”.

Il finanziamento, che andrà a integrare quello previsto dal PNRR senza sostituirlo, prevede quindi la definizione di strategie territoriali attraverso un processo partecipato articolato in diverse fasi e il coinvolgimento dei diversi attori, pubblici e privati, grazie all’incontro del 21 marzo che prevede due momenti di confronto, una tavola rotonda e due tavoli di lavoro, con il supporto della piattaforma web realizzata dalla Regione Lazio in cui tutti potranno registrarsi e dare il proprio parere sulla visione strategica del territorio.

Tutti gli interventi dovranno necessariamente dichiarare il proprio intervento per ridurre le emissioni di CO2, contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e alla salvaguardia della biodiversità. Il termine per presentare la strategia è previsto per il 30 giugno 2023.

“È una sfida che ci permetterà di ricucire il territorio con una strategia che punti alla sostenibilità e biodiversità – Conclude Paolo Alfarone, dirigente per lo sviluppo economico della Regione Lazio. Un’occasione che ci permetterà di proiettare la città verso la candidatura a Capitale Europea della Cultura, questa città lo merita”.