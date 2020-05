Irrompe in casa e aggredice il rivale a colpi di ascia, arrestato dai carabinieri

Fa irruzione in casa del rivale e lo colpisce con l'ascia, arrestato.



Nel pomeriggio di ieri a Sutri, un uomo del posto, munito di ascia, ha fatto irruzione in una abitazione dove erano presenti due coniugi con il figlio e, probabilmente per vecchi rancori, ha cominciato ad aggredire il capo famiglia anche a colpi di ascia.

L'uomo, con diversi preedenti penali, ha colpito la vittima più in volto; la moglie spaventata ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono subito giunti sul posto mentre l’ aggressione continuava selvaggiamente ad aggredire l'uomo.

I carabinieri hanno immediatamente bloccato l’aggressore, ed una volta accertate le condizioni fisiche dei presenti, lo hanno messo in sicurezza e dichiarato in arresto per tentato omicidio, e successivamente lo hanno tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA