Sutri, Sgarbi propone la tregua armata: «Rimpasto, presidenza del consiglio all'opposizione e voto a maggio».

di Massimo Chiaravalli

Adesso è tregua armata. A Sutri il sindaco Vittorio Sgarbi detta le condizioni per evitare il commissariamento del Comune: scuse o dimissioni del consigliere Matteo Amori, rimpasto, presidenza del consiglio all'opposizione e un assessore gradito a entrambi gli schieramenti. Poi si potrà eventualmente andare a votare a maggio.



Il critico d'arte e parlamentare di Forza Italia - dopo l'esposto ai carabinieri contro Amori, la rottura con 7 dei suoi consiglieri di maggioranza e la minaccia di chiedere al prefetto lo scioglimento del consiglio comunale - aveva annunciato le dimissioni il prossimo 21 settembre. Poi era stata paventata la possibilità di candidarsi a sindaco di Sirmione, poi derubricata a provocazione, che però ha determinato uno scontro frontale con la consigliera regionale della Lombardia, Viviana Beccalossi, pesantemente contraria all'ipotesi. Adesso Sgarbi ha una nuova visione a breve e medio termine. «Non si può passare sopra lo strappo istituzionale nello scontro dei consiglieri di maggioranza con il sindaco - dice - nel pieno di attività necessarie per la scadenza del 14/15 settembre. Non è seguito un chiarimento, e tre quarti della giunta, compreso il vicesindaco, hanno sospeso ogni attività amministrativa, senza alcun contatto con me. Il Comune è stato retto dal solo assessore Mercuri e dal mio staff».



Ecco la soluzione. «Per non abbandonare Sutri e per evitare ai cittadini il commissariamento, almeno fino alla prima scadenza elettorale del 26 maggio, con eventuali dimissioni concordate in febbraio - continua - sono disponibile a un armistizio con la maggioranza, alle seguenti condizioni: scuse formali o dimissioni del consigliere Amori, per restituire al confronto istituzionale, anche nell'aspro dibattito, confini che non superino i contenuti. Per gli insulti, che mi divertono, ci sono gli spazi privati. A tutela dei cittadini, sono pronto anche a un dialogo trasparente con l'opposizione».



E ancora, «conferma e ridefinizione delle deleghe agli assessori, circoscritte alle precise funzioni (bilancio non vuol dire spettacolo), eventuale rimpasto condiviso con la maggioranza. O, in alternativa, governo di garanzia, fino a primavera. La presidenza del consiglio, appena introdotta all'unanimità, può andare correttamente, alla minoranza. Così come un assessore tecnico esterno, senza appartenenza politica dichiarata, gradito a maggioranza e opposizione».



E l'assessorato al parco, che sembrerebbe essere stato richiesto espressamente da uno dei dissidenti? «Presidente del Parco è il sindaco - conclude Sgarbi - come prescrive la legge. Nient’altro».

Gioved├Č 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:00



