Sutri, Sgarbi inventa il festival “Cocaina”

«Nell'arte, come in letteratura, occorre

essere "stupefacenti"». Lo ha detto Vittorio Sgarbi, deputato di Forza

Italia alla Camera, annunciando la nascita a Sutri, città della quale

è stato eletto sindaco alle ultime amministrative, di “Cocaina”, una

nuova rassegna d'arte e letteratura.

«Abbiamo deciso di fare un gemellaggio con Viterbo - ha spiegato

Sgarbi - dove si svolge il celebre festival Caffeina, programmandone

uno parallelo a Sutri denominato Cocaina, anche con l'intendimento

di ribadire che l'unica vera droga è la bellezza. E che nell'arte

come in letteratura occorre essere stupefacentì».

Il Festival Caffeina collabora attualmente con Sutri programmando

alcuni spettacoli nella città amministrata da Sgarbi.

