Doveva essere la cena della rinascita. E invece si è trasformata in una tragedia. Riparte il processo a tre imputati accusati di aver mandato a monte la serata per scambisti organizzata in un esclusivo club di Sutri. Il procedimento nasce dopo la burrascosa serata del primo maggio 2021, organizzata per festeggiare il post covid. Secondo l’accusa gli imputati, due uomini e una donna, avrebbero cacciato gli ospiti, picchiando il titolare e rapinando quattromila euro dalla cassa del locale, una lussuosa dimora dotata di ristorante e camere in quel di Sutri.

Ieri a raccontare al collegio del Tribunale di Viterbo la bufera avvenuta nel locale una socia collaboratrice del club. «Eravamo a cena - ha detto - quando la situazione ha iniziato a farsi pesante. C’era qualcuno che spegneva e accendeva la luce per dispetto. Poi dopo la cena è successo il parapiglia. Due uomini e una donna hanno iniziato a rompere tutto e a minacciare il titolare. Dicevano che gli doveva dare 400mila euro. Ovviamente ci siamo spaventati tutti ed è iniziato il fuggi fuggi. Quella serata è stata un disastro anche per la reputazione del locale, i soci sentono di non avere più la privacy di prima». Tutti gli ospiti presenti, prevalentemente coppie di scambisti che si stavano concedendo una serata allegra, hanno iniziato a scappare avvolti nelle tovaglie del ristorante. A illustrare la scena anche il cuoco del ristorante: «Io facevo avanti e dietro dalla cucina e ho visto parecchio movimento. Erano agitati. E qualcuno chiamava i carabinieri».

Il gestore picchiato a bastonate

A raccontare la bufera avvenuta per primo è stato il gestore e organizzatore che quella notte è stato picchiato a suon di bastonate. Gestore che nel procedimento si è costituito parte civile «Gestisco un’associazione di coppie scambiste - ha raccontato alla prima udienza la vittima, un 55enne originario di Santa Maria Capua Vetere molto conosciuto nell’ambiente romano - e il primo maggio del 2021 avevo organizzato una serata nel mio locale di Sutri, quando tre persone di mia conoscenza (socie dell’associazione) hanno prima urlato a tutti che la serata era finita poi con una mazza da golf mi hanno minacciato e spaccato tutto quello che trovavano. Uno di loro mi ha anche tirato un pugno. Quando sono arrivati i carabinieri hanno raccontato che c’era stata una rissa e i responsabili si erano dileguati, anche se io avevo fornito una versione diversa». I tre, una coppia di scambisti e un loro amico, avrebbero aggredito il 55enne per denaro. Con la vittima a Roma gestivano uno dei locali per scambisti più noto, chiuso dalla polizia locale per il non rispetto delle normative anticovid.

«Dicevano che gli dovevo 400mila euro - ha spiegato - ma non era affatto vero. Tutto nasce nel periodo della quarantena. Avevo subaffittato un locale che la coppia aveva in affitto per le nostre serate scambiste. Un amico comune mentre era chiuso per il covid mi chiese le chiavi per fare delle foto. Ma invece delle foto rubò tutto il mobilio. Secondo loro ero io il responsabile».

Secondo quanto riferito dal presidente dell’associazione per scambisti per mesi gli avrebbero chiesto soldi, in maniera sempre più insistente. Fino ad arrivare a picchiarlo. «Mi hanno rovinato la reputazione, dicevano a tutta la mia cerchia che gli dovevo dei soldi. Hanno parlato anche con i soci del club mentre erano nel locale nudi»..