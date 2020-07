Scontro sulla Cassia a Sutri, un morto e due feriti gravi

Incidente mortale sulla Cassia.



Questo pomeriggio una persona morta e due sono rimaste gravemente ferite gravemente dopo essersi scontrate con le loro auto al km 46 nel comprensorio di Sutri.



L’incidente ha coinvolto due veicoli, una Smart e una Fiat Punto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire al personale del 118 e a quello dell’Anas di fare prelievi e ricostruire la dinamica del sinistro.



Sul posto il 118 e un’eliambulanza che ha trasportato uno dei due feriti al pronto soccorso.



Sulla Cassia il traffico, al momento, è in tilt. Con code in entrambi i sensi di marcia. Ultimo aggiornamento: 21:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA