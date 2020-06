Aperta ufficialmente la nuova stazione dell'Arma di Sutri

Aperta da ieri la nuova stazione dei carabinieri di Sutri; la struttura che è ubicata in via monte del Sole, ha aperto in sostituzione della vecchia sede che era ubicata in via Ronciglione, senza soluzione di continuità per garantire la sicurezza ai cittadini.



La stazione, che dipende dalla compagnia di Ronciglione, continuerà ad avere una forza organica di due marescialli un vicebrigadiere e quattro tra appuntati e carabinieri sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 13 di mattina e dalle 13.30 alle 17 di pomeriggio, salvo continuare a garantire la sicurezza del territorio con servizi esterni armonizzati nelle 24 ore in base alle esigenze operative e di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA