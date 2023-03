Sabato 25 Marzo 2023, 05:25

Sutri, Valentano, Vallerano e Vignanello: i fantastici quattro Comuni al voto. Ma il sorvegliato speciale è soprattutto il primo, un po’ perché con i suoi 6.500 abitanti circa è il più grande, un po’ perché qui il sindaco uscente Vittorio Sgarbi rischia di trovarsi isolato. Fratelli d’Italia e Forza Italia infatti puntano su Matteo Amori e la moral suasion sulla Lega è già in atto da tempo.

E il diretto interessato? Intanto si è preso 48 ore di riflessione. «Dopo aver vissuto anni difficili a Sutri, città di cui sono orgoglioso davanti al mondo e di cui intendo sostenere un avanzamento proponendola come capitale italiana delle cultura per il 2026 - dice Sgarbi - garantisco la mia attenzione invariata per la città e la riconoscenza per i cittadini che riconoscono il grande lavoro di promozione fatto in questi anni. Lavorando in diverse città d’Italia per le liste di ‘Rinascimento’ ho deciso di sciogliere la riserva per una eventuale candidatura lunedì».

Il voto sarà in due giorni: domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15. Non ci sarà ballottaggio, in quanto tutti e quattro i Comuni sono abbondantemente sotto i 15 mila abitanti. A Sutri si sta lavorando sta lavorando anche a un simbolo che racchiuda i partiti di centrodestra. Che al momento ha anche un’altra certezza: la ricandidatura unitaria di Stefano Bigiotti a Valentano. Mentre a Vallerano e Vignanello si sta lavorando, ma un tavolo non c’è. Anche perché lì regnano più che altro dinamiche prettamente locali e il centrosinistra se la comanda.

Qualche conferma alle indiscrezioni arriva da Andrea Di Sorte, commissario provinciale di Forza Italia. «A Valentano - spiega - abbiamo il nostro sindaco, sicuramente sarà lui il nostro candidato. Bigiotti ha piena autonomia nella gestione della lista, farà ciò che ritiene più opportuno. Su Sutri abbiamo convenuto di scegliere Amori, perché riteniamo che sia una figura in grado di fare bene per il paese. Sono mesi che si lavora per cercare una compattezza nel centrodestra: abbiamo piena fiducia nei dirigenti locali, abbiamo anche dei consiglieri uscenti, siamo quindi pienamente allineati alle scelte del territorio. Per il resto stiamo lavorando sulla progettazione delle liste».

Sul fronte opposto, il centrosinistra ha gioco facile a Vallerano, con la ricandidatura certa di Adelio Gregori, mentre sugli altri Comuni è ancora tutto da decidere. Compreso Vignanello, dove oggi la fascia tricolore è indossata da Vincenzo Grasselli.