Superstrada appena riaperta e subito un incidente con tre feriti. Il sinistro è avvenuto nel tratto dell'uscita di Viterbo nord e Bagnaia. Il traffico è stato nuovamenbte interrotto per cui le auto sono state convogliate verso il centro cittadino. I Vigili urbani lanciano un appello e consigliano di evitare di mettersi in auto almeno per un paio di ore sul tratto interessato.

