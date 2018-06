SuperAbile, un progetto che parla di riscatto attraverso lo sport e la disabilità

di Marco Gobattoni

Un progetto che parla di riscatto, di inclusione con la disabilità come punto di partenza e non come porta per l'inferno e che mette al centro della vita la scuola. Il prossimo 8 giugno, all'Itis di Bassano Romano, ci sarà la tappa conclusiva del lungo percorso intrapreso dal progetto scolastico SuperAbile.

Un lavoro che parte da lontano, ideato dal consigliere comunale del Comune di Bassano Romano Alfredo Boldorini e dalla presidente della Compagnia Etruschi Tiro con l'Arco Alessandra Mosci. I grandi protagonisti del progetto però, sono due ragazzi giovani, che a causa di due incidenti hanno dovuto cambiare radicalmente il proprio stile e percorso di vita.

Lorenzo Costantini e Chiara Bordi, rispettivamente 27 e 17 anni sono stati costretti a convivere con due amputazioni; "regali" di due disavventure che hanno stravolto la vita di chi a quell'età è pronto a spaccare il mondo.

Nessuna lacrima però, nonostante i tanti giorni e mesi passati tra sale operatorie e letti di ospedale: la disabilità è diventata punto di forza e di riscatto per Lorenzo e Chiara che attraverso il progetto SuperAbile vanno nelle scuole della Tuscia, lo scorso maggio anche all'Università del capoluogo, per raccontare ai coetanei la loro storia.

SuperAbile, durante l'anno, ha toccato gli 800 chilometri: su e giù per quindici paesi della provincia con oltre 2500 studenti coinvolti che hanno ascoltato da vicino la storia di Lorenzo e Chiara, impegnati anche in diverse attività sportive.

"Il progetto SuperAbile è partito dall'Itis di Bassano Romano e si è propagato per tantissimi istituti scolastici della provincia - spiega uno degli ideatori del progetto Alfredo Boldorini - le ultime cronache mettono la scuola di fronte a notizie e vicende poco edificanti: noi pensiamo che raccontare storie di riscatto sportivo e sociale come quelle di Lorenzo e Chiara, sia fondamentale per dare valore a quello che secondo me è l'istituzione più importante del paese".

Patrocinato direttamente dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, SuperAbile parte da lontano e ha come obiettivo principale quello di veicolare un messaggio di speranza e di vita potente come la forza di Lorenzo e Chiara.

"I nostri due simboli sono forze della natura - racconta Boldorini - Lorenzo e Chiara potevano abbattersi e lasciarsi andare dopo i terribili incidenti che hanno vissuto, invece dalle brutte sorprese che gli ha riservato la vita hanno spremuto forza. Quando andiamo nelle scuole, gli studenti, ascoltano le loro parole in religioso silenzio e tempestano di domande i nostri protagonisti".

Ma in questo caso protagonista assoluta è la vita: già il prossimo anno SuperAbile dovrebbe entrare in pianta stabile nei programmi scolastici annuali e allargare il proprio raggio d'azione coinvolgendo nell'iniziativa altri ragazzi diversamente abili, che in questo caso hanno trasformato il dramma in forza: un esempio di vita e di riscatto sociale.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA