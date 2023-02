Sul pianeta Viterbese c'è vita: contro il Monopoli i gialloblù vincono 2-0 e riaprono il discorso salvezza

Dopo quattro sconfitte consecutive la Viterbese cerca punti preziosi per riprendere la strada per l’obiettivo play out. Di fronte un Monopoli reduce da tre vittorie di fila ed ora in sesta posizione.

Lopez lancia dal primo minuto i neo acquisti Mastropietro e Jallow. Squalificato Megelaitis, out Rizzi. Torna Mungo.

Subito al 2’ palla filtrante di Mastropietro per Marotta che calcia fuori ma disturbato al momento della battuta. Al 13’ sinistro di Jallow dal limite ma Vettorel si distende e blocca. Un minuto dopo tirocross di Devetak che stava per infilarsi sotto l’incrocio, ci mette ancora i guantoni Vettorel. Sul corner Marotta anticipa il proprio marcatore e va vicino alla rete. Ottima Viterbese in questa fase iniziale del match ed i gialloblù la sbloccano al 33’ con Daniel Semenzato che infila sul secondo palo una punizione di sinistro tagliata di Mastropietro. Nel finale di tempo Jallow sfugge via al proprio avversario ma il suo pallonetto finisce di poco a lato.

Viterbese avanti all’intervallo. Pronti via nella ripresa ed in una mischia il tiro di Devetak viene toccato con un braccio da Vitteritti. Per Scarpa di Collegno è rigore. Sul dischetto Marottas spiazza Vettorel e fa 2-0 per la Viterbese. Il primo intervento di Bisogno arriva al 23’st sul tiro di Giannotti. Il Monopoli prova ad alzare la pressione nel tentativo di riaprire i giochi ma la difesa locale fa buona guardia. Nel recupero esordio nei gialloblu per Cats ed Ingeneri. Al triplice fischio la Viterbese torna a vincere, aggancia la Fidelis Andria e può finalmente mettersi alle spalle il periodo nero e cominciare un altro campionato.

VITERBESE: Bisogno; Devetak (45’st Ingegneri), Riggio, Monteagudo; Pavlev, Mastropietro (33’st Rodio), Mbaye, Mungo, Semenzato; Marotta (45’st Cats), Jallow. A disp. Dekic, Chicarella, Rabiu, D’Uffizi, Polidori, Andreis, Nesta, Spolverini, Cats, Ingegneri, Barillà Montaperto. All. Lopez G.

MONOPOLI: Vettorel, Pinto (33’st Falbo), Bizotto, Mulè, Bussaglia (1’st Giannotti), Fella, Vassallo, Hamlili (10’st Piccinni) Starita (22’st Santaniello), Vitteritti, Corti (1’st Manzari). A disp. Pisseri, Dibenedetto, Radicchio, De Santis. All. Pancaro G.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno.

Reti: 33’ Semenzato, 7’st rig. Marotta

Note: ammoniti Pinto, Vitteritti, Giannotti (M), Devetak, Monteagudo, Mungo, Jallow, Semenzato (V). Corner: 3-0. Spettatori 700. Recupero: 2’-5’.