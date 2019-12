Suicidio perfetto del centrodestra in Provincia: sinistra, civici e 5 Stelle arginano i sovranisti

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Provincia di Viterbo non svolta a destra. Le elezioni per il rinnovo del consiglio, aperte soltanto agli amministratori comunali dei 60 centri della Tuscia (con voto ponderato, in base al numero di abitanti) hanno visto il clamoroso passo falso del centrodestra. Il responso delle urne parla di sei consiglieri eletti per parte, in base alle liste presentate.Responso clamoroso perché da settimane, pur se in presenza di un test elettorale di puro confronto politico tra i partiti, le forze all'opposizione avevano annunciato la loro sicura vittoria. Tanto da recapitare un avviso di sfratto anticipato al presidente Pietro Nocchi (Pd). Che invece resta in sella più saldo che mai: con un consiglio spaccato a metà, 6 per parte, il suo voto risulta determinante per far pendere la maggioranza a sinistra.Dallo scrutinio la lista Tuscia democratica (formata da Pd, forze civiche del capoluogo e che ha visto il voto del M5S a Viterbo) ha ottenuto 5 seggi, più quello della lista Beni Comuni. Sono andati 4 seggi invece a Insieme per la Tuscia (lista composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e FondAzione) e 2 a Tuscia Tricolore (la lista di FdI).Il nuovo consiglio provinciale vedra quindi la presenza dei consiglieri Palozzi, Postiglioni, Stelliferi, Novelli, Delle Monache (Tuscia democratica) e Valentini (Beni comuni) per la sinistra. E dei consiglieri Romoli, Costa, Marini, Bracoloni (Insieme per la Tuscia) e di Grancini e Leonardi (Tuscia tricolore).