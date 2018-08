Si uccide gettandosi nel Tevere, ritrovato il corpo

E' stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di ieri, lungo il Tevere che scorre nel territorio di Civita Castellana, l'uomo scomparso da mercoledì sera. Si tratta di Antonio Giacomini, 66 anni, residente a Sant'Oreste in provincia di Roma. Il suo corpo è stato avvistato da un elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato l'area per ore. Successivamente è stato recuperato dai sommozzatori, sempre dei vigili del fuoco, e trasferito all'obitorio dell'Andosilla; era adagiato sul greto del Tevere nei pressi della località Ponte di Ferro, dove il torrente Treia confluisce nel fiume.



Il ritrovamento a circa cinque chilometri da dove si presume si sia lanciato in acqua, ossia dal parapetto del ponte Felice per suicidarsi. Le ricerche erano scattate dopo che il pensionato, con gravi problemi di salute e dimesso poco tempo fa da un ospedale, non aveva fatto rientro a casa e alsuo telefono non rispondeva. La sua auto è stata trovata parcheggiata dai carabinieri appunto a Ponte Felice e si è temuto subito il peggio. Le ricerche sono state portate avanti dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata, sia dalle squadre dei pompieri del distaccamento di Civita, da quelle della Protezione civile insieme ai Carabinieri, che hanno ispezionato le sponde del Tevere e le zone circostanti.

Ieri mattinale perlustrazioni hanno interessato anche la boscaglia, ma dello scopmarso non si è trovata traccia.



E' stato anche rallentato il flusso di acqua sia della diga di Alviano che in quella di Gallese, proprio per far calare il livello del fiume. Sono intervenuti anche i sommozzatori da Roma e appunto un elicottero. La notizia del ritrovamento di Giacomini nel piccolo paese di residenza ha sconvolto tutta la comunità.



Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA