Domenica 26 Marzo 2023, 05:30

Viterbo sta risvegliando quello spirito di festa fatto di eventi che era mancato a lungo. Tra le bancarelle - meno del solito – della Fiera dell’Annunziata, tornata tra le vie del centro storico della città dopo uno stop di tre anni a causa della pandemia, si respira interesse ed entusiasmo da parte di chi ha deciso di fare una passeggiata in un sabato soleggiato. Come ricordato dalla sindaca Frontini, l’appuntamento del 25 marzo torna per restare dopo esser mancato per tanto tempo. L’entusiasmo è anche degli ambulanti che hanno scelto la città dei Papi.

«Abbiamo già partecipato a questa fiera e, dopo i tre anni di stop, vediamo che tantissima gente aveva un gran desiderio di tornare per le strade in questo modo – raccontano gli ambulanti della ditta Proietti di Canepina -. È stata una bellissima giornata con tanta gente, di conseguenza abbiamo avuto una bella vendita di prodotti. Tutti aspettavano questa fiera, da stamattina non ci siamo fermati, sempre pieno di persone già dalle sette».

Bancarelle di ogni tipo, dai prodotti per la casa ai tessili, oggetti di antiquariato, giocattoli, quadri, prodotti vari per la pulizia della casa, elettronica, ma anche food, come prodotti agricoli locali e di alta qualità, street food siciliano o porchetta tipica locale. C’è l’imbarazzo della scelta nelle bancarelle, circondate da passanti pronti a scambiare qualche chiacchiera e acquistare qualcosa di interessante da portare a casa.

«C’è tantissima gente, il problema è che mancano troppi espositori che hanno probabilmente preferito altre situazioni, quindi questi spazi vuoti fanno sì che le persone siano disorientate e si disperdano – spiega Gianluigi Rossato, venditore di lampade in stile retrò - così siamo un po’ tutti penalizzati, ma in linea di massima è stata una buona giornata, soprattutto anche grazie al tempo meraviglioso. In ogni caso, vista la situazione, pensiamo si possa solo che migliorare per le prossime volte».

L’aria di festa si sente anche nei commenti positivi dei passanti, che non vedevano l’ora di poter riavere la fiera del centro storico di Viterbo, fiore all’occhiello anche per l’amministrazione che l’ha organizzata. Restano solo da convincere i più giovani, che nelle bancarelle non sempre riescono a trovare qualcosa di interessante, ma che hanno approfittato della splendida giornata per una passeggiata in compagnia.