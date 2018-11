«Su quegli affreschi il vincolo c'è»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affreschi di Palazzo Spreca: il giallo si infittisce. Motivo? Le 14 Virtù profane, strappate in anni imprecisati dalle pareti dell'edificio di Santa Maria Egiziaca, sono gravate da vincoli e il loro spostamento deve essere autorizzato dalla Soprintendenza per l'archeologia belle arti e paesaggio.Lo certifica una dichiarazione della soprintendente, l'architetto Margherita Eichberg, che rileva da un lato che fin dal 31 gennaio 1910 Antonio Munoz, in qualità di Ispettore ai monumenti, sottoscrisse un verbale in cui si precisò che le opere «hanno importante interesse artistico e debbono quindi essere conservati sul luogo, e rispettati scrupolosamente»; dall'altro che «il vincolo è stato nuovamente apposto nel 2013 e rafforzato nel 2017 con una dichiarazione di eccezionale interesse». Risultato? La soprintendenza di fatto sconfessa l'operato del Comune di Viterbo che, con una nota del 2 novembre del dirigente del Museo civico (dove sono state depositate le Virtù dopo il sequestro del 2012), invitava l'antiquario umbro Emo Antinori Petrini, uscito assolto dal reato in materia di beni culturali legato proprio agli affreschi, a effettuare con la massima sollecitudine e con assoluta urgenza il prelievo delle Virtù.Una comunicazione giudicata evidentemente improvvida dal procuratore capo Paolo Auriemma. Che, pur riconoscendo che il «provvedimento di restituzione di quanto sequestrato al proprietario verrà eseguito in tempi brevi», ha frenato l'operazione. Il dissequestro, è noto, può essere eseguito solo attraverso la polizia giudiziaria. Di più: Non potrà mai avvenire - ha rilevato la Procura - attraverso un contatto diretto tra precedente custode e proprietario, oggi assolto dalle imputazioni, ma dovrà intervenire un organo di polizia giudiziaria che la procura ha individuato nel Comando carabinieri tutela patrimonio culturale di Roma.Ad adiuvandum la decisione del procuratore, ecco l'intervento dell'architetto Eichberg. Che ha scandito: «Qualsiasi spostamento degli affreschi va chiesto per tempo a questa soprintendenza e autorizzato. Per evitare che le opere, dopo essere state staccate senza alcuna autorizzazione dalle pareti di palazzo Spreca, dov'erano rimaste per cinque secoli, corrano il rischio di lasciare anche Viterbo della quale rappresentano testimonianza storica importante».