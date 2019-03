Studenti in pista per “Il più veloce di Viterbo": la carica dei 600. Tutti i risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atletica e scuola: alla manifestazione “Il più veloce di Viterbo” sono stati quasi 600 i ragazzi scesi in pista per il tradizionale appuntamento.Lo scorso venerdì al Campo Scuola del capoluogo è andata in scena la manifestazione che di solito inaugura la stagione estiva dell'atletica leggera provinciale. Ben 596 studenti, tutti nati tra il 2003 e 2011, provenienti da venti Istituti di primo grado dell'intera provincia si sono confrontati in pista sui 60 metri. Una partecipazione davvero da record, organizzata dal presidente della Fidal Viterbo, Sergio Burratti, e dal suo staff.Organizzato dalla Rete delle Scuole, l'evento rientra nella programmazione del Progetto scuola-movimento-sport-salute, per il quale sono unite tutte le scuole di I grado del Viterbese (capofila l’Ic Fantappiè di Viterbo). Il progetto è patrocinato da Coni Lazio, Cip Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Viterbo, Asl Viterbo, Ordine dei Medici di Viterbo, Panathlon club Viterbo, UIL Scuola ed è sostenuto dall’Ufficio scolastico provinciale.Queste le classifiche finali delle varie categorie sui 60 metri:Nati 2011 maschile:1. Linus Victory (San Giovanni Vt) 12.12. Billi Leonardo (San Giovanni Vt) 13.5Nati 2010 m.1. Radicetti Luca (San Giovanni Vt) 12.52. Pace Leonardo (San Giovanni) 13.03. Zappi Tommaso (San Giovanni) 13.2Nati 2010 femm1. Fiordigli Valentina (Canevari Vt) 11.12. Piergentili Sofia (Canevari Vt) 12.83. Prelli Maria Giulia (San Giovanni Vt) 13.24. Piattelli Giorgia (San Giovanni) 13.7Nati 2009 m1. Bonucci Tiziano (Canevari Vt) 9.92. Leonardi Riccardo (Canevari Vt) 10.03. Emilian Socea (Canevari) 10.14. Ingenito Davide (Canevari) 10.15. Lanzi Diego (Canevari) 10.36. Pontani Edoardo (Canevari) 10.57. Di Pietro Simone (Canevari) 10.68. Padernos Edward (Canevari) 10.79. Floris Raffaele (Canevari) 10.910. Lopis Alessandro (Canevari) 10.911. Maresca Isaac (Canevari) 11.112. Cadin Francesco (Canevari) 11.3Nati 2009 f1. Marziali Esmeralda (Canevari Vt) 10.32. Kolpepaj Noemi (canevari) 10.53. Zanobi Vittoria (Canevari) 11.44. Pontani Diletta (Canevari) 11.45. Iadicicco Isabella (Canevari) 11.66. Giovannini Arianna (Canevari) 11.67. Paccosi Sofia (Canevari) 11.78. Orioles Francesca (Canevari) 11.99. Cittardi Lavinia (San Giovanni Vt) 11.910. Giosparini Giorgia (San Giovanni) 11.911. Saggini Sofia (Canevari) 12.012. Casciani Adriana (Canevari) 12.2Nati 2008 f1. Pierini Noemi (Canevari Viterbo) 10.02. Del Papa Sara (Canevari) 10.03. Marchionni Serena (Canevari) 10.14. Mantoani Chiara (Canevari) 10.35. Brunetto Eirene (Canevari) 10.46. Roscigno Dania (Canevari) 10.57. Venturini Vanessa (Canevari) 10.88. Morucci Sofia (Canevari) 10.89. Paparozzi Matilde (Canevari) 10.910. Tartaglia Valentina (Canevari) 10.911. Petti Sofia (Canevari) 10.912. Serafini Martina (Canevari) 10.9Nati 2008 m1. De Santis Raffaele (Canevari) 9.92. Gnignera Filippo (Canevari) 9.93. Colpepaj Michele (Canevari) 10.04. Tartaglia Simone (Canevari) 10.05. Pucci Riccardo (Canevari) 10.16. Mancini Claudio (Canevari) 10.27. De Falco Lorenzo (Canevari) 10.28. Buonanno Corrado (Canevari) 10.39. Montanini Tommaso (Canevari) 10.310. Moretti Stefano (Canevari) 10.411. Grazini Andrea (Canevari) 10.412. Ceccacci Lucio (Canevari) 10.4Nati anno 2007 m1. Margari Massimo (Pio Fedi Vitorchiano) 8.72. Mancuso Tommaso (Monaci Vasanello) 8.73. Capalti Emanuele (Egidi Viterbo) 8.84. Milioni Diego (Pio fedi Vitorchiano) 8.85. Mastropietro Lorenzo (Virgili Ronciglione) 8.86. Marchi Adriano (Egidi Viterbo) 8.87. Agostini Francesco (Fantappié Vt) 8.98. Scialla Mario (Marconi Vetralla) 9.09. Bomarsi Elia (A. Moro Sutri) 9.110. Spiti Andrea (Egidi Vt) 9.111. De Mari Semir (Ridolfi Tuscania) 9.212. Presutti Leonardo (Pio Fedi Vitorchiano) 9.2Nati 2007 f1. Bernini Gloria (Egidi Vt) 9.22. Lorenzetti Noemi (Marconi Vetralla) 9.33. De Giovanni Aurora (Fantappié Viterbo) 9.44. Andreoni Ludovica (Ridolfi Tuscania) 9.45. Sensi Giorgia (Egidi Vt) 9.56. Perugini Giulia (Ridolfi tuscania) 9.57. Bargagli Francesca (Egidi Vt) 9.58. Mei Vittoria (Egidi Vt) 9.69. Colopardi Aurora (Marchini Caprarola) 9.610. Esposito Rominca (Ridolfi Tuscania) 9.611. Calevi Flavia (Egidi Viterbo) 9.712. Noto Giulia (Piazza Marconi Vetralla) 9.712 Garbuglia Lucia (Fantappié) 9.7Nati 2006 m1. Liberati Jacopo i.c. ridolfi tuscania 8.42. Coppa Alessandro i.c. f.lli agosti bagnoregio 8.43. Ercoli Michele i.c. virgili ronciglione 8.44. Mocavini Riccardo i.c. virgili ronciglione 8.45. Lupi Michele i.c. f.lli agosti bagnoregio 8.55 Chen Mike (A. Moro Sutri) 8.56. Karafili Ergi i.c. egidi viterbo 8.57. Ticconi Lorenzo i.c. egidi viterbo 8.68. Muzzi Gabriele i.c. f.lli agosti bagnoregio 8.69. De Marchis Alessandro.fantappié viterbo 8.610. Storce’ Stefano (Egidi viterbo) 8.611. Sargeni Matteo egidi viterbo 8.612. De Notarpietro Nico (D. Alighieri Civita castellana) 8.6Nati 2006 F1. Turcan Alexandrea i.c. f.lli agosti bagnoregio 8.92. Santoni Anita i.c. egidi viterbo 8.93. Olimpieri Aurora i.c. f.lli agosti bagnoregio 9.04. Fessi Eleonora fantappié viterbo 9.15. Passamonti Sara fantappié viterbo 9.16. Rizza Beatrice fantappié viterbo 9.27. Andreoli Claudia i.c. aldo moro sutri 9.38. Tolino Ludovica i.c. egidi viterbo 9.49. Venzanzi Aurora i.c. ridolfi tuscania 9.49 Fumagalli Ilaria Monaci vasanello 9.410. Capponi Martina i.c. nicolini capranica 9.410 Grigoras Denise i.c. monaci vasanello 9.411. Donnino Sofia i.c. egidi viterbo 9.5Nati 2005 M1. Iannelli Matteo fantappié viterbo 7.72. Ceci Marco (Ridolfi tuscania) 7.73. Tretta Michele monaci vasanello 7.84. Pazzetta Luca Stradella Nepi 7.95. Pollastrelli Valerio (Egidi) 8.06. Anselmi Filippo (Egidi) 8.07. Mei Andrea egidi viterbo 8.18. Chiarapina Achira pio fedi vitorchiano 8.29. Accolti Laerte tecchi carmine 8.210. Gentile Claudio (A moro Sutri) 8.311. Marzeddu Leonardo (Tecchi Carmine) 8.312. Di Marzio Umberto (Egidi Viterbo) 8.3Nati 2005 F1. D’Ottavio Domiziana (Egidi Vit) 8.72. Chiovelli Anna (D. Alighieri Civita castellana) 8.93. Rainone Rebecca egidi viterbo 9.04. Bordi Aurora i.c. egidi viterbo 9.15. Lettera Ilaria i.c. ridolfi tuscania 9.16. Falleroni Maria Chiara (Ridolfi Tuscania) 9.37. Lippi Pauline (Lupi Ronciglione) 9.38. Mastronicola Chiara (Egidi) 9.39. Bianchi Francesca (Egidi) 9.410. Zena Valentina (Egidi Vt) 9.411. Sabatini Rachele (Egidi) 9.412. Giacomini Viola (Egidi) 9.5Nati 2003-2004 m – Fuiri gara1. Scaramella Tiziano (Tecchi Carmine) 8.02. Moricone Valerio (Egidi Viterbo) 8.13. Basili Giovanni (Egidi) 8.14. Battaglia Jaume (Fantappié Vt) 8.45. Thamer Dheya 8.66. De Santis Daniele (A, Moro Sutri) 8.77. Iosubion Alexandru (Agosti bagnoregio) 9.08. Caravaggi giulio (A. Moro Sutri) 9.09. Meloni Walter (Monaci Vasanello) 9.3