Studentessa georgiana positiva al coronavirus, in quarantena i giovani della residenza di Viterbo

L'autorità sanitaria ha comunicato che «a seguito del riscontro positivo al test per il Covid-19 della persona che era ospite presso la "Residenza Cardarelli" di Viterbo, le autorità competenti hanno disposto l'isolamento domiciliare fiduciario per gli studenti ospiti della struttura». E che lo stesso ente «si sta organizzando il recapito agli studenti dei pasti giornalieri».