Studenteschi di calcio a 5: due titoli provinciali a Montefiascone

Viterbo ha ospitato le finali dei campionati studenteschi di Calcio a 5, riservati alle scuole medie e superiori.Le gare sono state disputate presso l'impianto sportivo del Cus Viterbo.il gradino più alto del podio l'Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa allenato dal professor Mauro Burla, che ha avuto la meglio nei confronti dell'Ortee (secondo) e del Farnese di Vetralla (terza). La prima squadre era allenata da Alessandra Carbonio e Luca Ferrari, la seconda da Emanuele Giovannini.Per le scuole medie la scuola Anna Molinaro di Montefiascone, allenata da Francesco Moretti, è arrivata prima dopo aver superato in finale la Falcone e Borsellino di Vignanello per 5-1, guidata dal professore Gianfranco Proietti.L'organizzazione della giornata,cosi come tutto il torneo è stata curata dalla professoressa Letizia Falcioni con il collega Gabriele Ventolini. Gli arbitri delle gare per i ragazzi delle medie sono state dirette da Arriga e Fraj, per le superiori hanno arbitrato Maita e Biagi. Alle premiazioni è intervenuto il presidente Aia di Viterbo, Luigi Gasbarri eGuido Ventolini per la Figc regionale.«Un ringraziamento - ha detto la Falcioni - particolarmente sentito alla sezione Aia di Viterbo e al suo presidente Gasbarri per la preziosa collaborazione. Complimenti alla squadre che hanno preso parte a questa manifestazione per il comportamento corretto tenuto in campo, rispettoso degliavversari e dei direttori di gara».