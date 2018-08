Street workout, in 350 guidati da Rossi verso la Macchina come i Facchini

di Massimo Chiaravalli

Chi li ha visti risalire via Cavour verso la Macchina, in fila, al passo e guidati dal capofacchino Sandro Rossi e dal presidente del Sodalizio Massimo Mecarini, avrà pensato che quest’anno il 3 settembre è arrivato in anticipo. Anche perché l’inno “Quella sera del 3” cantato a squarciagola non ammetteva dubbi. Invece erano ragazzi e ragazze che avevano deciso di partecipare alla street workout, un allenamento di strada.



Cuffie a led in testa, comandi e musica nelle orecchie, quasi tutte donne: circa 350 persone si sono radunate sotto Gloria per poi partire verso la basilica di santa Rosa – passando dal Sacrario e via Marconi - per poi compiere il percorso inverso della Macchina. C’erano anche l’assessore Claudia Nunzi e i consiglieri Chiara Frontini e Matteo Achilli. E in piazza del Plebiscito, dove Mammo Rappo ha cantato anche “Tutti al mare”, sono stati raggiunti da Rossi e Mecarini, che cuffie in testa hanno guidato il gruppo verso San Sisto.



A piazza Fontana Grande la sosta: qui il capofacchino ha spiegato «Quando si cammina per la città e vediamo giovani e anziani – ha detto – queste persone ci guardano: i loro sguardi sono messaggi per chiedere aiuto, una grazia, si raccomandano a santa Rosa tramite noi. Siamo tutti grandi e grossi ma ci scendono i lacrimoni. E’ questo che ci fa fare questa pazzia». Poi, la domanda: «Donne di santa Rosa – ha urlato Rossi – siete tutte d’un sentimento? Per santa Rosa, avanti». E via verso la Macchina, che è apparsa illuminata e imponente a loro come appare il 3 settembre ai Facchini superata la fontana. Al ritmo di “Quella sera del 3”.

Domenica 26 Agosto 2018



