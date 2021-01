Maltempo e scarsa manutenzione, la provinciale Calcatese chiusa per frana

A causa di una frana, avvenuta al chilometro 4 al confine tra le province di Viterbo e Roma all'altezza del "Ponte Treja", la strada Calcatese è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti mezzi e uomini della provincia, della Protezione civile e la Polizia Municipale del comune di Calcata per un primo intervento. L'obiettivo è quello di ripristanare la viabilità il prima possibile.

In difficoltà i pendolari che ogni giorni da Calcata e Faleria, utilizzano la strada che attraversa Mazzano e porta sulla Cassia per raggiungere Roma. Il tratto non è nuovo a presentare questo tipo di problemi: anche per la scarsa manutazione spesso dalle pareti di tufo, soprattutto dopo il matempo, si staccano dei blocchi che invadono la carreggiata.

