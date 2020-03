Stop all'attività fisica all'aperto, cani solo sotto casa: il sindaco ha firmato l'ordinanza

A Viterbo arriva un freno allo jogging selvaggio e alle passeggiate col cane come scusa per uscire. Il sindaco Giovanni Arena ha firmato in questi minuti una nuova ordinanza che impone lo stop all'attività fisica negli spazi pubblici. Un altro punto che limita ulteriormente i rischi di contagio: l'uscita con i propri animali sarà limitata a mezzo chilometro dall'abitazione.



Ad annunciarlo è lo stesso sindaco: «Ho firmato ora l’ordinanza che vieta l’attività fisica negli spazi pubblici, inoltre ho limitato entro 500 metri da casa la possibilità di uscire per l’esigenze dei propri cani».



La mossa di Arena si va ad aggiungere ai numerosi appelli a restare a casa e a limitare gli spostamento esclusivamente per le reali necessità.