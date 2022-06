Dopo gli errori e i ritardi, anche il Covid: stop al conteggio delle schede per una sanificazione d'emergenza

I voti definitivi dovranno attendere a Viterbo. Un caso di contatto con un positivo al Covid ha paralizzato il conteggio che tutti, candidati e cittadini, stanno attendendo da ormai quattro giorni. Quel che è certo, è che ora si dovrà attendere la sanificazione dei locali e i controlli del caso per garantire la salute e la sicurezza di chiunque sia venuto in contatto con il positivo ricostruendo il link epidemiologico. Le ultime notizie confermano che i lavori riprenderanno non prima di domani, rallentando ulteriormente la macchina amministrativa inceppatasi a causa dell’inesperienza di alcuni presidenti di seggio e di altri fattori. Ad aggiungersi al caos, anche le presunte 800 schede annullate segnalate dal candidato Giovanni Scuderi, per le quali avrebbe già avvisato i suoi legati per presentare un possibile ricorso.