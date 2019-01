Stella Azzurra, il 2019 parte col piede giusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincia bene il nuovo anno per la Ortoetruria che nella prima gara del 2019 va a sbancare il parquet di Civitavecchia nel campionato di C gold, conquistando, così, due punti dal grandissimo peso specifico.Ancora bersagliata dagli infortuni e impossibilitata ad allenarsi al completo negli ultimi 15 giorni, senza Misino fermo per almeno altri due mesi a causa del prolungarsi dei postumi dell'infortunio alla caviglia, con Rogani e Toselli rientrati solo lunedì in gruppo e Napolitano arrivato direttamente in campo dall'ultima partita prenatalizia, causa impegni personali, la squadra di Fanciullo ha giocato una partita grintosa e combattiva contro i padroni di casa, tradizionale avversaria con la quale ogni gara è sempre una battaglia correttissima, ma sempre difficile.Partono benissimo i padroni di casa che si portano sul 13-4, ma la Stella si organizza rapidamente e grazie alla ottima vena realizzativa di Di Gennaro, a un Rogani in versione assist-man e alla lucidità di Meroi in regia piazza un pesante 17-0 chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 10 punti (23-13). Seconda frazione dal totale equilibrio in campo con Napolitano che delizia il pubblico con un paio di giocate di alta scuola e Toselli che entra a sostituire Rogani e con un ottimo Piazzolla che va a far rifiatare Meroi.Al rientro dagli spogliatoi però la musica cambia e Civitavecchia mette grande pressione alla Stella che cala nelle percentuali realizzative. Tradotto: altro contro break dei tirrenici con un Foulds molto ispirato e un Manetti in crescita che portano I rossoneri al sorpasso sul 42-40. L'ultima frazione è una battaglia su ogni pallone, con qualche errore di troppo in conclusione da parte di entrambe le contendenti. A poco più di un minuto dalla fine Manetti realizza la tripla del 47-45, seguito da Gianvincenzi che porta a + 4 i suoi con un canestro che sembra chiudere l'incontro. Ma la Ortoetruria ci crede e non molla. Tripla chirurgica di un super di Gennaro per il -1, attacco dei locali che si infrange su un'ottima difesa biancostellata e palla a Napolitano che estrae dal cilindro una magìa con un passaggio incredibile ancora su di Gennaro che in entrata realizza e subisce fallo. Letale dalla retina la guardia viterbese che mette così il dodicesimo punto consecutivo realizzato nel quarto. I restanti 6 secondi non bastano alla Cestistica per ribaltare la gara che la Stella Azzurra porta a casa insieme a due punti pesantissimi per classifica e morale.Ora 48 ore di riposo poi di nuovo in campo con la Ortoetruria che domenica alle 18 ospiterà la Fortitudo Roma.Stemar Civitavecchia: Campogiani 5, Foulds 12, Bezzi, Bencini ne, Bottone 2, Gianvincenzi 2, Manetti 9, Profumo ne, Di Grisostomo 6, Spada 1, Gattesco 8. All.: CecchiniStella Azzurra Viterbo: Rogani 7, Navarra ne, di Gennaro 28, Provvidenza 4, Baldelli 2, Saccomandi, Toselli, Meroi 3, Piazzolla, Napolitano 7, Gasbarri ne. All.: FanciulloParziali:13-23, 25-35, 42-40