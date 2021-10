Sabato 23 Ottobre 2021, 06:30

Sul biglietto da visita, dall’altro ieri, accanto al titolo di rettore dell’Università della Tuscia Stefano Ubertini può aggiungere quello di presidente del Comitato regionale di coordinamento degli atenei del Lazio (Crul) per il prossimo triennio. Il ruolo dell’organismo (composto dal presidente della Regione, dai rettori delle 13 università laziali e da 3 rappresentanti degli studenti)? Fornire pareri sulla programmazione dell'offerta formativa e coordinare iniziative di orientamento; diritto allo studio; accesso all’istruzione universitaria, alta formazione professionale e formazione continua ricorrente”.

Professor Ubertini, come è maturata la nomina?

«Ritengo dalla fiducia che i colleghi rettori e gli altri membri del comitato (che ringrazio) hanno riposto in me. Sarà mio massimo impegno coordinare le azioni delle università laziali in un momento così delicato per il Paese e per il mondo accademico».

È un importante riconoscimento per Unitus.

«Non c’è dubbio. Si tenga conto che il sistema universitario del Lazio è uno dei più importanti d'Europa: raccoglie oltre 200 mila studenti, il 12% del totale degli iscritti in Italia. E il fatto che il sottoscritto sia stato chiamato a svolgere questo ruolo nell’attuale contingenza costituisce per la nostra comunità motivo di orgoglio».

Quale saranno i suoi primi impegni?

«Dare un contributo rilevante all’attuazione del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza). Alla tradizionale missione degli atenei per la formazione ora si aggiunge quella di costruire l’ossatura dello sviluppo del Paese - in un orizzonte europeo - per i prossimi dieci anni in tutti i settori della scienza, pura, umanistico-sociale e applicata».

Un obiettivo prioritario.

«Una delle sfide più importanti è il consolidamento dell'offerta formativa, l'attenzione verso nuove offerte in linea con le richieste del mercato del lavoro in un epoca in cui il progresso e la tecnologia stanno rapidamente cambiando i mestieri del futuro; e quindi il potenziamento della dimensione internazionale, dove l'azione di coordinamento può certamente portare grandi benefici a tutte le università della regione».

Altre azioni di rilievo?

«“Ovviamente coordinare gli interventi per uscire dal periodo di pandemia, cercando di tutelare il diritto allo studio degli studenti e di garantire la frequentazione degli spazi universitari e dei laboratori agli studenti. L'università in presenza è un valore che va assolutamente tutelato, ovviamente nel rispetto della sicurezza e della salute».