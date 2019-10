Stand up comedy, prima uscita a Viterbo: Giorgio Montanini fa tappa al Cosmonauta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Montanini a Viterbo. Il comico aprirà sabato 5 ottobre alle 21.30 l’edizione numero uno di “Nudo e crudo”, rassegna dedicata alla stand up comedy. Sarà il primo di sei appuntamenti che da qui al 21 dicembre vedrà sul palco del circolo ‘Il Cosmonauta’ di Pianoscarano, artisti consolidati e altri emergenti del panorama italiano tra cui Fulvio Venanzini, montefiasconese allievo di Montanini e ideatore della rassegna, insieme a Yago Agency e Altra Scena.Nata negli Stati Uniti, la ‘Stand up comedy’ si caratterizza per il suo stile dissacrante, temi attuali aggrediti con un linguaggio senza filtri. Una comicità che, dice Venanzini, «A differenza del cabaret non asseconda il pubblico né lo deresponsabilizza denunciando a viso scoperto i tratti grotteschi e contraddittori della società». Condizioni necessarie per staccare il biglietto: 18 anni compiuti e disponibilità alla riflessione: «Il nostro obiettivo è dimostrare al pubblico che si può far ridere anche senza usare parrucche e soprattutto senza spegnere il cervello», dice ancora Venanzini. Che poi conclude: «È la prima volta di una rassegna di stand up comedian, la presenza di Giorgio Montanini è un onore e uno stimolo».Arista poliedrico e riconosciuto come la voce più graffiante del settore, Montanini porterà in scena ‘Come Britney Spears’: spettacolo partito da Ancona lo scorso 13 luglio e che toccherà i teatri più importanti d’Italia durante la stagione invernale. Prossimo appuntamenti con Andrea Paone, Andrea Saleri, Antonio Piazza, Silvia La Monaca e, come detto, Fulvio Venanzini.