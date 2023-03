Fugge in Croazia per non scontare la pena, arrestato cinquantenne che perseguitava l'ex fidanzata

Tenta di sfuggire al carcere nascondendosi in Croazia, ma viene “scoperto”. E’ stato arrestato e trasferito in un istituto penitenziario il cinquantenne di Capodimento condannato in via definitiva per stalking sulla ex fidanzata. Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura.

A scoprire l’uomo i carabinieri del nucleo investigativo che lo hanno rintracciato sulle coste croate dell’Istria, a pochi chilometri da Trieste, pensando di far perdere le proprie tracce. Grazie ai canali di cooperazione internazionale, pochi giorni fa è stato tratto in arresto dalle autorità croate che, nella giornata del 29 marzo, lo hanno consegnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino.

La vicenda nasce nel 2015 quando la ragazza, dopo avere interrotto una breve relazione sentimentale con l’uomo, diventa vittima delle persecuzioni di quest’ultimo. Nemmeno la denuncia della giovane ottiene il proprio effetto deterrente e lo stalker rincara la dose, incurante di un primo divieto di avvicinamento alla vittima che gli era stato comminato dal gip di Viterbo.

Dello scorso anno la sentenza definitiva della Cassazione, che lo aveva condannato 5 anni di reclusione.