Stalking a Valentano, divieto di avvicinamento all'ex convivente

Non potrà avvicinarsi né all'ex convinente, né ai luoghi che lei frequenta. La misura cautelare del divieto è stata notificata dai carabinieri a un trentenne di Valentano. Il provvedimento del giudice è stato emesso dopo le indagini per stalking condotte degli stessi carabinieri. La vittima, anche lei trentenne, ha subito atti persecutori per diversi mesi dall'ex convivente, dopo che si erano lasciati. © RIPRODUZIONE RISERVATA