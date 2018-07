Stagione al teatro romano di Ferento 2018, gli spazi scenici raddoppiano

di Chiara Mezzetti

Il teatro romano di Ferento riapre al pubblico anche quest'anno. Con il 2018 conta la sua 53° stagione di spettacoli e si anima con un cartellone molto impegnativo. Saranno 19 appuntamenti e copriranno il periodo che va dal 14 luglio al 5 agosto prossimi.



La manifestazione si nutre di diverse forme d'arte, che includono le rappresentazioni teatrali, la danza, i classici e le nuove proposte. L'evento porta la firma di Patrizia Natale, direttrice del Consorzio teatro Tuscia, e conta sulla collaborazione di Archeotuscia e TusciaE20. Due sono i binari su cui corre l'evento: una parte Ferento (11 incontri) è svolta proprio all'interno dell'anfiteatro; una parte Tramonti a Ferento (8 incontri) occupa invece lo spazio delle antiche terme adiacenti al teatro.



A inaugurare la stagione il 14 luglio sarà Il pipistrello, uno spettacolo teatrale con musiche di Johann Strauss Jr., primo della serie Tramonti. Sempre in Tramonti saranno i 3 incontri conclusivi, che si terranno il 22 luglio, il 1° e il 5 agosto. Il trittico sarà curato dal giornalista Giuseppe Rescifina, che analizzerà la poliedrica figura del poeta-vate Gabriele D'Annunzio, della cui scomparsa quest'anno ricorre l'80° anniversario. Come sottolineato dagli organizzatori e dal sindaco Giovanni Arena, «Gli spettacoli a Ferento seguono sempre una linea precisa di valorizzazione culturale. Le tematiche scelte hanno sempre un appiglio con la nostra terra e la nostra identità. L'anno scorso è toccato a Pirandello, l'anno ancora prima a Dante. Stavolta è il momento di D'Annunzio. Non tutti sanno che la sua unica moglie, Maria Hardouin, era la duchessa di Gallese. A lei è dedicato il primo incontro di agosto».

Il cartellone varia da incontri che omaggiano Ovidio (Metamorfosi. Altre storie oltre il mito il 18 luglio e Daphne il 9), Seneca (Le Troiane il 24 luglio) e Plauto (Pseudolo il 2 agosto), a rappresentazioni dedicate a personaggi più recenti come Callas d'incanto con Debora Caprioglio, fino alla comicità di Maurizio Battista (foto) con Scegli una carta l'8 agosto.

