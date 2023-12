Venerdì 15 Dicembre 2023, 05:20

La Viterbo FC di Santa Barbara è in corsa per la gestione dello stadio Enrico Rocchi, anche se con gli inevitabili se e ma, vista la situazione molto complicata. I dettagli li spiega il presidente Paolo Tozzi. «È vero - specifica - a novembre abbiamo inoltrato la richiesta per la gestione del Rocchi e del campo in sintetico Vincenzo Rossi al Pilastro. Ma siamo disposti a collaborare con altre società e anche con la Favl».

Tozzi passa poi a delineare i dettagli della richiesta. «A novembre - riprende - abbiamo fatto questa pazzia, chiamiamola così, di inoltrare questa richiesta. Abbiamo ricevuto delle indicazioni per fare un sopralluogo, sia allo stadio Enrico Rocchi e sia a campo sportivo del Pilastro. A mio avviso il manto erboso dell’impianto di via della Palazzina è recuperabile. Adesso stiamo valutando i costi e poi decideremo se procedere o meno. Sono circa dieci anni che operiamo a Viterbo, abbiamo le squadre giovanili, una prima squadra che milita in Terza categoria e una femminile che gioca nel campionato di Eccellenza Laziale e già all’epoca in cui era sindaco Leonardo Michelini avevamo fatto richiesta per poter avere dei campi su cui giocare. Attualmente abbiamo il campo dell’Ellera, dove giocano la Terza categoria e la squadra femminile, per cui paghiamo un canone, il campetto della parrocchia di Santa Barbara e poi la squadra femminile si va ad allenare due volte a settimana sul terreno di gioco della scuola marescialli, per cui paghiamo un affitto. Da questa situazione è nata la richiesta di prendere in gestione lo stadio Enrico Rocchi. Capiamo benissimo che in questo stadio c’è bisogno che giochi anche una squadra più importante della nostra e per questo siamo disposti a collaborare con la Favl Cimini».

La FC Viterbo era stata infatti l’unica società a rispondere alla manifestazione di interesse per la gestione dello stadio Enrico Rocchi lo scorso agosto poi, dopo una lunga trattativa con molti intoppi, i contatti sono stati interrotti il mese scorso. La squadra continua a disputare così le proprie partite casalinghe di campionato allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello, per il disappunto dei tanti tifosi che invece vorrebbero che la formazione gialloblù giocasse in via della Palazzina.

Tozzi sottolinea poi come in questa città sia difficoltoso avere rapporti con altre società. «Purtroppo a Viterbo rimane sempre difficile instaurare dei legami e collaborare con altre società sportive - conclude - noi in passato ci siamo riusciti con il rugby, ma con il calcio abbiamo trovato più difficoltà. Ripeto, stiamo valutando i costi, ma nel caso l’operazione andasse in porto da parte nostra ci sarà la massima disponibilità a collaborare».