Giovedì 28 Settembre 2023, 05:20

Resta ancora in bilico l'esordio allo stadio Enrico Rocchi da parte della FC Viterbo, inizialmente previsto per domenica 8 ottobre in occasione della sesta giornata di campionato contro la Romulea e che quindi potrebbe slittare a domenica 22 quando la formazione allenata da Massimiliano Nardecchia affronterebbe l'Audace 1919.

Le pratiche a Palazzo Dei Priori per concludere la manifestazione di interesse per l'assegnazione dello stadio Enrico Rocchi alla società gialloblù fanno fatica a sbloccarsi e a questo punto potrebbe essere a rischio anche l'ingresso di Piero Camilli. Il tutto proprio nel giorno in cui, dopo un lungo iter burocratico iniziato lo scorso agosto, l'ufficio anagrafe della Federcalcio ha ufficializzato il cambio di nome della società in Favl Cimini Viterbo. A quanto sembra, al momento l'ostacolo più importante da superare sarebbe quello legato alla Regione Lazio.

Visto che la Pisana èFc proprietaria del manto erboso e delle mura di cinta dell'impianto di via della Palazzina Piero Camilli aveva già in passato dichiarato di essere interessato al progetto FC Viterbo, solamente nel momento in cui ci fosse stata la certezza di poter usufruire dello stadio Enrico Rocchi. L'imprenditore di Grotte di Castro potrebbe entrare come presidente onorario e si starebbe già muovendo per rinforzare la squadra. Ma alla fine potrebbe stancarsi di aspettare. Anche diversi sportivi viterbesi stanno ormai attensendo con ansia l'arrivo dell'ormai ufficializzata FC Viterbo allo stadio Enrico Rocchi.

Tuttavia proprio nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro tra la sindaca Chiara Frontini e dirigenti della FC Viterbo per fare il punto della situazione. Resta in piedi l'ipotesi di una concessione temporanea dello stadio Enrico Rocchi per le domeniche in cui sarebbero in programma le gare casalinghe della squadra allenata da Massimiliano Nardecchia, con l'impianto che poi sarebbe nuovamente chiuso immediatamente dopo la partita.