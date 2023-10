Giovedì 5 Ottobre 2023, 05:20

«Basta con Viterbo, restiamo a Vignanello». Piero Camilli, sponsor della Fc Viterbo ed in procinto di diventare presidente onorario della società, commenta in questo modo il fatto che non sia possibile per la squadra disputare allo stadio Enrico Rocchi la partita in programma domenica prossima contro la Romulea.

«Ho chiamato io Sabatini e mi dicono che in Regione è tutto a posto - specifica - Quello che sta succedendo è veramente vergognoso, la domanda per partecipare alla manifestazione di interesse per poter giocare le gare casalinghe allo stadio Enrico Rocchi è stata presentata lo scorso agosto, sono passati quasi due mesi e siamo ancora in questa situazione».

Camilli non usa mezzi termini e lancia accuse anche negli uffici, attribuendo quindi la responsabilità anche alla burocrazia: «Mi dicono che è il dirigente Peruzzo, che io non conosco, che sta creando dei problemi. Mi chiedo perché non è stato così solerte ad andare a controllare nei mesi scorsi lo stadio Enrico Rocchi ed il Vincenzo Rossi - continua - Guardate in che condizioni è adesso il campo Vincenzo Rossi al Pilastro. Ovviamente sono molto deluso per quello che è successo. Come già fatto in precedenza avevo intenzione di riportare Viterbo in Serie C, ma ora Io dico di mollare tutto e restare a Vignanello fino al termine della stagione».

In effetti la situazione è ingarbugliata e non ci sono solamente questioni legate al Comune ma anche alla Regione che, in diversa misura, incidono sulle tempistiche. Ma la posizione di Camilli è comunque netta. Lo scontro diventa dunque un triangolo i cui vertici vengono occupati dalla squadra, ancora orfana del Rocchi, la Regione e l’amministrazione comunale. Sembra comunque che questa empasse debba allungare ancora i tempi dell’assegnazione. Gli sviluppi definitivi si attendono comunque nei prossimi giorni.

Intanto la squadra si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo la vittoria di ieri pomeriggio al campo Enzo Totti di Ostia Antica contro la Pescatori Ostia. La formazione allenata da Massimiliano Nardecchia si impone infatti per 2-1 proprio come successo già nella partita di andata dello scorso 18 settembre, era stata disputata allo stadio Tullio stefanucci di Vignanello.

La Fc Viterbo ha ottenuto il doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Ancillai e Laye, sul punteggio di 1-0 l’estremo difensore Bertollini hanno realizzato anche un calcio di rigore dei padroni di casa. Nella ripresa, la Pescatori Ostia ha accorciato le distanze con De Santis. Esordio poco dopo l’inizio della seconda frazione di gioco per l’attaccante croato Ante Kordic, arrivato la settimana scorsa.