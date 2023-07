Mercoledì 19 Luglio 2023, 05:20

Non c’è tempo da perdere, altrimenti il rischio di restare la prossima stagione senza calcio a Viterbo è reale. Non c’è ancora una data per il closing della trattativa tra Piero Camilli e la proprietà della Favl Cimini, squadra che milita nel campionato di Eccellenza Laziale. Gira tutto intorno al bando per la concessione dello stadio Enrico Rocchi, la cui convenzione tra Viterbese e Comune scadrà il prossimo 31 agosto.

Purtroppo ancora non c’è una data neppure riguardo all’uscita del bando e non se ne conoscono nemmeno i fini di attuazione. Lo stesso Piero Camilli ha già fatto sapere che parteciperà al bando per l’assegnazione dello stadio Enrico Rocchi per la disputa delle partite casalinghe di campionato, solamente se sarà «proponibile». Particolare molto importante è anche quello che riguarda la manutenzione dello stadio Enrico Rocchi, viene da chiedersi infatti quali saranno le condizioni del manto erboso quando tutta la burocrazia avrà fatto il proprio corso e quindi l’impianto di via della Palazzina potrà tornare nuovamente ad ospitare partite di calcio.

Dall’altra parte c’è anche da sottolineare che, se l’intenzione è quella di allestire una squadra che vinca il campionato di Eccellenza riportando subito Viterbo in Serie D, bisognerà cominciare già da adesso a porre le basi per la nuova squadra. Intanto cresce anche la preoccupazione dei tifosi storici, che tutte le stagioni hanno assistito alle partite della Viterbese dalla tribuna centrale a partire dagli anni sessanta. Dopo decenni, la Viterbese rischia infatti di non essere presente ai nastri di partenza della prossima stagione calcistica.

Per quello che riguarda le destinazioni dei giocatori che hanno indossato la maglia della Viterbese nella scorsa stagione, l’esterno Daniel Semenzato potrebbe andare al Mantova. La squadra lombarda è retrocessa al termine della scorsa stagione, dopo aver disputato la lotteria dei playout ma è tra le squadre di testa nella graduatoria dei ripescaggi e quindi ha molte possibilità di essere riammessa. Daniel Semenzato potrebbe quindi giocare nuovamente in Serie C anche la prossima stagione. Semenzato era arrivato alla Viterbese nel corso del mercato di riparazione invernale nel gennaio 2022. Il mese scorso era dato anche come uno dei giocatori che potrebbero essere rimasti in gialloblù nel caso in cui la Viterbese avesse disputato la Serie D.

Il giovane centrocampista Simone Andreis potrebbe invece giocare la prossima stagione sempre in Serie C con la casavca della neopromossa Sestri Levante. Andreis era arrivato alla Viterbese la scorsa estate dalla Virtus Entella, dopo aver vinto il campionato di Serie D con la maglia del Rimini.