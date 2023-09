Mercoledì 6 Settembre 2023, 05:20

Stadio Enrico Rocchi, ora la faccenda si complica. Ed il mese di settembre, in cui gli sportivi viterbesi negli anni scorsi erano abituati a vedere gli esordi della propria squadra in campionato, quest’anno vedrà come protagonisti carte bollate e ricorsi vari. La Viterbese si rifiuta di restituire al Comune le chiavi della struttura ed ora la palla passa nuovamente alla sindaca Chiara Frontini, che dovrà studiare la prossima mossa.

Ieri pomeriggio alle 15, dopo che l’appuntamento della mattina era stato rinviato come tra l’altro anche quello dello scorso 28 agosto, c’è stata la ricognizione dell’impianto di via della Palazzina da parte del Comune per la restituzione delle chiavi del Rocchi da parte della Us Viterbese, dopo che la convenzione per l’utilizzo dell’impianto era scaduta lo scorso 31 agosto. Come ci si aspettava, però, la società gialloblù ha rifiutato di consegnarle, visto che il prossimo martedì 12 settembre è prevista la discussione del ricorso al Tar del Lazio per poter tornare ad utilizzare l’impianto dopo il diniego da parte del Comune, lo scorso 5 luglio, del nulla osta per poter disputare al Rocchi le gare casalinghe.

«La società ha rivendicato la proprietà della quasi totalità dei beni mobili esistenti - dice Frontini – e si è rifiutata di riconsegnare l’impianto. Ora verificheremo puntualmente tutto, al sopralluogo ha partecipato anche il legale incaricato del contenzioso avanzato dalla società e ovviamente ci riserviamo di fare tutti i passi per tutelare le ragioni della città in questa sciagurata circostanza». Nonostante l’incognita della sentenza del Tar, palazzo dei Priori potrebbe inoltrare un ricorso d’urgenza in Tribunale e aspettare la sentenza di un giudice, che dovrebbe pronunciarsi entro 30 giorni per poter procedere al recupero dell’impianto anche in maniera forzata.

Nel caso fosse questa la procedura, ricorso al Tar permettendo, la FC Viterbo nel caso in cui il giudice dovesse accogliere il ricorso di Palazzo dei Priori potrebbe esordire allo stadio Rocchi in occasione della quarta giornata del campionato di Eccellenza del prossimo 24 settembre, o molto più probabilmente la domenica dell’8 ottobre contro la Romulea.

La FC Viterbo è stata infatti l’unica società a rispondere alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Viterbo e scaduta lo scorso 17 agosto per poter utilizzare l’impianto di via della Palazzina per questa stagione e fino al prossimo 30 giugno. La squadra allenata da Massimiliano Nardecchia disputerà quindi la prima partita casalinga di campionato domenica prossima, 10 settembre, alle 11 a Vignanello contro la Luiss Roma, guidata tra l’altro dall’ex difensore di Lazio e Atalanta Guglielmo Stendardo. Dopo l’infortunio del portiere Flavio Marasca, domenica scorsa a Pomezia, ci sono da valutare anche le condizioni di altri giocatori che non sono usciti al meglio dalla partita persa con il punteggio di 4-2 contro la compagine allenata da Cristiano Gagliarducci.