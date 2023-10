Venerdì 6 Ottobre 2023, 05:20

«Non è corretto dare ultimatum. Abbiamo trovato un po’ di ingarbugliamenti, comprendo i tifosi ma quando si tornerà a giocare al Rocchi sarà una festa». Per il resto, si è ancora «in attesa del nulla osta della Regione Lazio». Lo stadio è ancora nel limbo, ma intanto la questione è piombata in consiglio comunale, dove la sindaca Chiara Frontini - pur senza citarlo - ha risposto indirettamente a Piero Camilli, sponsor FC Viterbo, che ha manifestato la volontà di restare a Vignanello a causa del dirigente del Comune «che sta creando problemi».

L’interrogazione è arrivata da Melania Perazzini (Viterbo 2020), che ha chiesto lumi sulla vicenda. «La questione stadio - ha risposto Frontini - ci sta impegnando in maniera molto intensa, ma non mi sento minimamente di affibiare il termine ritardo, perché al contrario l’amministrazione sta andando il più rapida possibile». Dopo il riassunto delle puntate precedenti è entrata nel cuore del problema. «Purtroppo, come tante altre situazioni, abbiamo trovato un po’ di ingarbugliamenti, ossia che erba, mura e centrali termiche non sono di proprietà del Comune ma della Regione. Di conseguenza i due enti si devono parlare».

Intanto palazzo dei Priori paga. «Perché una volta riconsegnate le chiavi - ha proseguito la sindaca - gli oneri sono a carico nostro. Più il tempo si protrae più si fa un danno: spendiamo quando c’è qualcuno interessato. Nella riunione di martedì con la Regione si è parlato della possibilità di acquisire tutto ciò che non è nostro, perché questa proprietà ibrida blocca i procedimenti. Abbiamo detto siamo pronti a procedere, nel frattempo abbiamo intenzione di andare avanto con gli atti della manifestazione di interesse: visto che parte è della Regione, è stato chiesto di darci il nulla osta: ci dica che anche per loro va bene se procediamo in questo percorso».

Ed è quello che secondo Frontini sta tenendo ferma la procedura. «Non imputo nessun ritardo all’amministrazione o al dirigente. Comprendo i tifosi che vogliono vedere la squadra giocare al Rocchi, sarà una grande festa quando accadrà. Ma non è corretto dare ultimatum, stiamo lavorando per la correttezza del procedimento e per sistemare una cosa che stava lì pendente. Siamo pancia a terra per finalizzare nel più breve tempo possibile, attendiamo fiduciosi la nota della Regione così, prima della gara vera e propria a giugno 2024 per acquisire nel frattempo le parti non nostre. La firma del dirigente è subordinata dal pezzo di carta della Regione. Qualcuno ha detto che è tutto okay, mandatecelo così è tutto okay anche per noi».

Da FdI Matteo Achilli ha chiesto comunque un impegno della sindaca per sbloccare la situazione, lei ha ricordato la lettera della Regione del 14 agosto che chiedeva di sospendere la procedura. «Avete fatto una manifestazione di interesse su un bene non vostro - ha concluso Achilli - è legittimo che vi abbiano detto di sospendere. Siete andati avanti, benissimo: ora può fare un’ordinanza».