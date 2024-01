Giovedì 18 Gennaio 2024, 05:20

Mister - pardon: miss - Chiara Frontini come minimo dovrà schierare la giunta con il catenaccio. Non perché in squadra le manchino le punte, anzi: si prevedono rapidi capovolgimenti di fronte. Ma per via della mole di attaccanti dall’altra parte, tra opposizione e tifosi della FC Viterbo col dente avvelenato. Stadio Rocchi, è il giorno del consiglio straordinario su una delle questioni più spinose e intricate degli ultimi tempi.

Non ci saranno ordini del giorno, ma si tenterà il gol sulla base degli atti ottenuti dopo l’accesso. Parte Andrea Micci, Lega: «Vogliamo sapere com’è andata tutta la vicenda - dice - e faremo alcuni quesiti per capire. Ciò che mi interessa di più è conoscere il futuro del Rocchi perché ad oggi, a parte qualche dichiarazione a mezzo stampa anche poco comprensibile, non mi pare ci siano atti conseguenti». Com’è andata tutta la vicenda: una parola. C’era una volta la US Viterbese 1908. E c’è ancora, ma non più in via della Palazzina. Aveva una “Convenzione per la concessione in uso e gestione dello stadio comunale e di tutti i locali annessi ed esistenti all’interno della recinzione comprese le relative attrezzature” datata 8 agosto 2018, seguita dagli addenda del 5 ottobre 2020 e 16 settembre 2021. Il tutto è scaduto lo scorso 31 agosto e palazzo dei Priori ha deciso di prendere un’altra strada, quella della manifestazione di interesse per la successiva gestione. Alla quale ha partecipato solo la FC Viterbo.

Da qui la situazione è precipitata, con la vecchia Viterbese che ha imboccato la strada dei tribunali contro il Comune i nuovi gialloblù della FC costretti a lasciare quella che porta verso via della Palazzina per una questione di pendenze fiscali. Nel frattempo è emerso che lo stadio non è interamente del Comune, quindi è intervenuta la Regione Lazio, che con un emendamento consente di trasferire a palazzo dei Priori la parte di proprietà. Questo però succedeva tre mesi fa. Perché non è stata ancora presentata richiesta? Sembrerebbe un gol a porta vuota, invece non è semplice neppure questo: ci sono adempimenti burocratici che ancora non si incastrano.

«Abbiamo chiesto questo consiglio - spiega Matteo Achilli, Fratelli d’Italia - dopo la raccolta firme dei tifosi, che porteranno in aula la loro voce. Cosa ci aspettiamo? Che la sindaca si faccia un bell’esame di coscienza e che la strada dello stadio riprenda vita». Compreso il “Vincenzo Rossi”. «Il campo del Pilastro avrebbe potuto essere stato già concesso per l’uso ad alcune associazioni che ne avevano fatto richiesta. Il Rocchi ha un costo elevato di gestione e va affidato a chi può portare un elevato numero di persone, mentre il Rossi può essere utilizzato: è omologato per giocarci fino alla Promozione e ci sono squadre che in un momento di carenza di impianti sportivi ne hanno bisogno».

Come se la situazione non fosse già abbastanza contorta, ci sono pure i fondi Pnrr, in parte legati alla vecchia Viterbese: 2,8 milioni di lavori che restano e 1,6 a cui si è detto addio insieme ai gialloblù della US 1908. «Va fatto un chiarimento di fondo sulla storia di almeno gli ultimi 5-6 anni del Rocchi - commenta Alvario Ricci, Pd - non si può partire solo dal fondo. Va ricostruita la genesi per arrivare al vero problema: la sconfitta della politica, perché ad oggi i due impianti sono in stato di abbandono. Cercheremo di capire perché è successo e come se ne intende uscire».

A proposito, come? «Secondo me con una procedura pubblica per la concessione, come per la piscina. Lì c’era un soggetto pubblico, qui sarà un po’ più complicato, ma è comunque una struttura a rilevanza economica». Se ne riparla oggi pomeriggio: fischio d’inizio alle 15,30 sul campo della sala d’Ercole.