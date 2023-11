Mercoledì 15 Novembre 2023, 05:20

È previsto per questa mattina un altro incontro tra i rappresentanti del Comune e i dirigenti della FC Viterbo per la concessione dello stadio Enrico Rocchi per il resto delle partite casalinghe di questa stagione. Dopo che l'incontro della settimana scorsa si è concluso con un nulla di fatto, si spera che quella di stamattina sia la volta buona. Altrimenti, ormai con ogni probabilità, la FC Viterbo continuerà a giocare le gare tra le mura amiche allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello.

Anche se lo sponsor Piero Camilli, aveva già fatto sapere dopo il nulla di fatto della settimana scorsa di non essere più interessato a portare la squadra a Viterbo. Bisognerà poi valutare se l'imprenditore di Grotte di Castro nel caso in cui stamattina ci sia finalmente la fumata bianca cambi idea. È normale che, se il Viterbo dovesse rimanere a Vignanello, anche i programmi almeno per questa stagione sarebbero ridimensionati e non ci sarebbe, con ogni probabilità, una campagna acquisti di rafforzamento nel prossimo mercato di liberazione invernale che inizierà a dicembre. Già domenica scorsa diversi sportivi viterbesi erano presenti sugli spalti dello stadio Tullio Stefanucci di Vignanello per assistere alla partita di campionato tra i gialloblù e il Campus Eur tutti hanno espresso l'auspicio di poter vedere il prima possibile il Viterbo disputare le proprie partite casalinghe allo stadio Enrico Rocchi.

L'ultima volta che una partita di campionato è stata disputata nell'impianto di via della Palazzina era infatti il 23 aprile. Nel caso in cui stamattina la situazione si dovesse sbloccare e si arriverebbe alla conclusione della procedura di affidamento, il Viterbo debutterebbe allo stadio Enrico Rocchi in occasione dello storico e sentito derby contro il Civitavecchia il 26 novembre e quindi impianto verrebbe nuovamente riaperto al pubblico dopo poco più di sette mesi. Nel frattempo, la squadra ha ripreso ad allenarsi per preparare al meglio la difficile trasferta in programma domenica prossima sul terreno di gioco del quotato Valmontone, dove la formazione allenata da Massimo Castagnari è attesa alla prima vittoria esterna di questo campionato. In questi giorni verranno valutate le condizioni di Ancillai, Sene Pape, Ziroli e Spolverini sperando di recuperare almeno qualcuno di loro.

La notizia positiva è che Cristian Spolverini, dopo l'infortunio alla spalla di circa un mese fa, ha ripreso nuovamente ad allenarsi con i compagni di squadra. Anche se è ancora da valutare se l'esterno ex Viterbese, che è tra l'altro anche under, sia pronto già per rientrare domenica prossima a Valmontone oppure non venga rischiato per essere schierato nel turno seguente contro il Civitavecchia.