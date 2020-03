© RIPRODUZIONE RISERVATA

I campionati sono sospesi, gli allenamenti interrotti e il calcio vive una situazione drammatica. Niente partite vere dove in palio ci sono i tre punti, ma sul divano di casa si possono accendere sfide interattive.La Viterbese eil Monterosi, con delle campagne mirate sui propri profili social - instagram in particolare - stanno chiamando a raccolta i propri tifosi: attraverso un doppio video, con protagonisti Andrea Errico per la Viterbese e Alessio Petti per il Monterosi, le due società aprono un contest attraverso internet.Una sfida a colpi di palleggi da vincere rimanendo a casa. Un modo per rimanere in allenameno e mostrare le proprie doti tecniche ai propri beniamini. «In questo momento difficile vogliamo essere vicini a tutti voi e per questo lanciamo un contest a tutti i tifosi gialloblù. Non potremo giocare insieme, ma possiamo divertirci con il nostro amato pallone. Inviateci i vostri video dove ci mostrate le vostre abilità di palleggio: forza ragazzi vinceremo tutti insieme».Così si legge sulla pagina instagram della Viterbese dove possono essere - oltrechè sulla mail del club (ufficiostampa@viterbesecastrense.it) - inviati i video di tifosi e appassionati. Anche il Monterosi, come lancia la compagna Monterosifcchallenge con il difensore Alessio Petti che chiama a raccolta i tifosi che da ora possono sfidare i propri eroi della domenica.