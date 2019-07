Squadre all'attacco: le esercitazioni a fuoco degli allievi marescialli al poligono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esercitazioni a fuoco delle squadre di attacco al poligono di tiro di Monte Romano. E' l'attività in corso per l'operazione “Una Acies 2019”, in corso in questi giorni. Sul campo gli allievi marescialli del XXI corso “Esempio” della Scuola sottufficiale esercito di Viterbo.Il generale di brigata Pietro Addis, comandante della Scuola, e il colonnello Cristian Margheriti, comandante del reggimento Allievi marescialli, dopo il briefing dalla linea di comando, hanno avuto modo di assistere a contatto con gli allievi, all’esercitazione che costituisce l’obiettivo addestrativo tecnico professionale del primo anno di corso.Il primo anno di corso per i futuri comandanti di plotone si caratterizza per l’alternanza fra attività teoriche ed esercizi pratici (cultura militare, addestramento individuale al combattimento, topografia, armi e tiro, lavori sul campo di battaglia, procedure tecnico tattiche). Il supporto logistico per l’esercitazione è stato fornito dal Reparto supporti dell’istituto di formazione militare in sinergia con il Reparto supporti logistici del poligono di Monte Romano.Mese intenso quello di luglio per gli allievi marescialli della Sse, impegnati con l’esercitazione “Una Acies 2019” con cui partecipano a una serie di attività di addestramento delle capacità operative di uomini e donne appartenenti a diverse categorie. «Ufficiali frequentatori della Scuola di applicazione dell’Esercito e allievi marescialli si addestrano insieme per acquisire un comune bagaglio di conoscenze, indispensabile premessa per un futuro professionale all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza».