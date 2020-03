© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente più corsetta all’aria aperta, le lunghe passeggiate col cane saranno invece molto più corte. E poi i condomini: tutti gli amministratori dovranno procedere con la sanificazione. Queste sono le ultime disposizioni del sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Mentre a Civita Castellana il suo omologo Franco Caprioli ha determinato il divieto di accesso sia a piedi che in auto su tutto il Comune, salvo poi fare marcia indietro e modificare tutto.«Astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica»: questo ha ordinato da ieri Arena. Gli animali da far uscire? «Al massimo nel raggio di 500 metri di distanza dalla propria abitazione, con riferimento al tragitto più breve».Ce n’è anche per i condomini: gli amministratori devono provvedere «alla sanificazione di tutti gli spazi comuni, sia esterni che interni di pertinenza condominiale – si legge nell’altra ordinanza - attraverso l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei e allo stesso tempo certificati e che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale». In particolare si dovrà agire su ringhiere, maniglie, pulsantiere, ascensori e aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti. La sanificazione andrà ripetuta secondo i tempi indicati nelle schede dei prodotti.Poi c’è il caso Civita Castellana, dove Caprioli ha emanato un’ordinanza che ha mandato molti nel panico. Oltre allo stop «di qualsiasi pratica sportiva» in luoghi pubblici si parla infatti anche di «divieto di accesso, sia veicolare che pedonale, su tutto il territorio comunale». Con un’aggiunta: non si può circolare «in particolare in via Catalano, via della Carraccia, via San Giovanni, via Terrano e SS 311 tratto circonvallazione». Resosi conto della gaffe dopo che l'atto è stato sull'albo pretorio per ore, intorno alle 19,30 Caprioli ha corretto tutto lasciando solo il divieto sull'attività fisica.