Domenica 24 Luglio 2022, 04:40

La musica di Spiderman, che a lui piaceva tantissimo, come Sonic. E alla fine tanti palloncini colorati in volo verso il cielo. Due comunità, Bagnoregio e Grotte di Castro, strette nel cordoglio. Due genitori, Giulio Guidobaldi e Ambra Saccarelli, piegati dal dolore hanno salutato per l’ultima volta il figlio, di appena 4 anni. Tante persone ieri sera si sono volute ritrovare in piazza della Repubblica, nella piccola frazione di Castel Cellesi, a Bagnoregio, per il funerale di Fabio, il bimbo morto mercoledì scorso nella piscina comunale di Grotte di Castro.

Una piccola bara e le lacrime per una morte difficile da accettare. «Ogni bambino è un patrimonio sacro - ha detto il parroco - lo vorremmo ancora qui a correre in questa grande piazza. Piccolo Fabio, sei il nostro campione».

Il piccolo Fabio è morto mercoledì mattina scorsa nella piscina comunale di Grotte di Castro dove stava frequentando un campo estivo. Il bimbo è morto annegato nella piscina per adulti in pochissimi istanti. In base a quanto ricostruito dai carabinieri della compagna di Montefiascone, il bambino si trovava nell'area della piscina dedicata ai più piccoli intento in una delle attività ludiche organizzate dal centro estivo per i piccoli ospiti. Ma improvvisamente, forse sfruttando la disattenzione di una delle animatrici, si sarebbe allontanato raggiungendo la piscina con l'acqua alta, la zona dedicata agli adulti.

Disattenzione che al momento è costata un’accusa di omicidio colposo alle due animatrici e alla responsabile della cooperativa a cui è affidata la gestione della piscina comunale di Grotte di Castro. Le tre nei prossimi giorni potrebbero comparire davanti ai magistrati del Tribunale di Viterbo per chiarire la loro posizione e spiegare di nuovo cosa è accaduto mercoledì scorso. Le tre, infatti, nell’immediatezza dei fatti sono state già ascoltate in quanto testimoni della tragedia. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Montefiascone, coordinati dalla pm Eliana Dolce, sono ancora in corso.