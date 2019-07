Litorale viterbese, partita a scacchi tra agenti e ambulanti sulle spiagge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osservi, contratti e, se la merce ti piace, ti porti a casa un paio di scarpe griffate a soli 30 euro. Oppure una borsa a 50 euro o un paio di occhiali da sole all'ultimo grido a 15 euro, peccato però che le lenti non garantiscono una totale protezione Uv. Questo è ciò che acquistano i villeggianti dagli abusivi sulle spiagge del litorale viterbese, non sapendo (o fingendo di non sapere) che la normativa prevede una multa per l'acquirente fino a 7mila euro. Per il venditore la cifra sale e c'è pure il sequestro della merce, ma se è stata applicata la griffe falsa scatta anche il penale.Quest'anno il Comune di Montalto di Castro, con la normativa Salvini contro il commercio abusivo, sta effettuando la campagna di informazione Se compri sei responsabile anche tu per sensibilizzare le persone a non acquistare nulla sulla spiaggia. La polizia locale sabato scorso ha di nuovo posto sotto sequestro migliaia di articoli. Si tratta di aver tolto dalle mani del malaffare oltre 1.200 pezzi tra costumi, borse, braccialetti e occhiali dal sole, solo la mattina di sabato sulla spiaggia di Pescia Romana. Altrettanti pezzi sono stati sequestrati nel pomeriggio sul litorale di Montalto per un valore complessivo di migliaia di euro.È sempre la stessa giostra: forze dell'ordine contro abusivi quando le spiagge vengono assaltate dai villeggianti, specie nei weekend. Il blitz scatta la mattina, ma ci sono le vedette che avvertono i venditori abusivi in comunicazione con WhatsApp e c'è il fuggi fuggi prima dell'arrivo delle divise. Alcuni tra gli stranieri nascondono il materiale tra la vegetazione, altri hanno a disposizione auto che fanno da magazzino, parcheggiate non lontano dalla spiaggia. Quando entra in azione la polizia, i venditori abusivi li vedi tutti sul lungomare, in attesa di riprendere poi i loro affari.«Oggi non ho guadagnato un euro», dice una donna di colore che fa le treccine in spiaggia mentre aspetta il pullman diretto a Montalto centro. Alla domanda della loro attività illecita, quasi tutti non vogliono parlare e tentano di allontanarsi. «Io non vendo nulla sulla spiaggia dice un senegalese che aveva nascosto da poco la merce , lavoro in campagna e sono qui per stare al mare». La polizia locale quest'anno si è anche munita di un quad e di due biciclette elettriche e fa i controlli lungo la spiaggia e sul lungomare, mentre altri agenti a piedi chiudono a cerchio la zona. Quella di sabato è stata la quarta operazione della stagione.