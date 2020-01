Spacciano soldi falsi a Blera, denunciati due romani

Avevano scelto Blera per spacciare banconote false, ci sono riusciti in un paio di negozio, poi però i carabinieri - allertati dagli stessi commercianti che si erano insospettiti - sono riusciti a rintracciarli e denunciarli. Si tratta di due romani, già noti alle forze dell'ordine, che hanno pagato acquisti di poco valore con banconote false da 100 euro in un negozio di alimentari e in una ferramenta, per farsi dare il resto. © RIPRODUZIONE RISERVATA